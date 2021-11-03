Сейчас Алексис Квин 19 лет. Она рассказала о неожиданной беременности в своем тиктоке alexisqueen.x. Серию видео просмотрели более 8 миллионов раз! У девушки фактически не было никаких симптомов.

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Моя мама однажды вспомнила, что у нее была изжога, когда она была беременна мной. Поняв, что и у меня небольшая изжога, я сделала тест на беременность во время школьных каникул. Тест был отрицательным, симптомов никаких. Да и у меня регулярно были месячные. Поэтому я пошла в школу (в начале сентября – Life 24), – вспоминает Алексис.

Бессонная ночь и "сюрприз" в туалете

Первый день в школе прошел прекрасно – Алексис отлично себя чувствовала. Но дома начались проблемы: она всю ночь не могла уснуть из-за сильной боли в спине. В шесть утра девушка сказала об этом родителям, но те подумали, что дочь просто хочет прогулять школу. Дальше началась настоящая "фантастика".

Я пошла в туалет, прежде чем идти в школу, и почувствовала, что мне нужно тужиться. Я крикнула об этом маме и сказала, что, кажется, рожаю. Мама попросила меня спуститься вниз и посмотрела под юбку. Она была шокирована, когда увидела там голову, – рассказывает Алексис.

Алексис мужем и сыном / Скриншот тикток alexisqueen.x

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В конце концов роды принимала вся семья вместе с тетей, которая тоже в тот день ночевала у них дома. Во время последнего толчка приехали врачи: они уже увидели успешно родившегося малыша. Потом все уехали в роддом. К счастью, мальчик был здоров, а парень Алексис поддержал ее.

Первую часть рассказа Алексис можете просмотреть ниже. Следующие части – в ее тиктоке

Действительно ли бывает беременность без симптомов

Удивительно, но да. По данным профессора акушерства в Университете Стерлинга Хелен Чейне, которые она предоставила в разговоре с BBC, в Великобритании около 300 женщин имеют так называемую бессимптомную беременность. Одна из причин, почему это происходит – стресс. Однако этот феномен еще изучают.