Дівчина приховувала сивину з 15 років: як їй вдалось відмовитись від фарбування – фото

Жителька Нової Зеландії соромилась своєї сивини і зафарбовувала її щомісяця протягом 10 років. Зараз їй 27 і вона викинула всі фарби для волосся. Дівчина розповіла, як наважилась на такий крок.

Художниця з Нової Зеландії, Софі Макграт, згадує, що побачила перше сиве волосся ще у 13 років. Спочатку його було так мало, що дівчина висмикувала його пінцетом і не турбувалась. Проте згодом сивини ставало все більше, і у 15 вона почала фарбуватись.

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Софі не може пояснити, чому почала сивіти так рано: "Обоє моїх батьків до 40 років мали вже багато сивого волосся, але не настільки, як мене!", – згадує дівчина.

Перше сиве волосся дівчина побачила у 13 років / Фото Metro

10 років вона кожного місяця витрачала кошти та час на те, щоб зафарбувати ненависне сиве волосся. Інколи їй навіть подобалось експериментувати з різними кольорами й довгий час вона навіть не замислювалась над тим, щоб повернутись до природного кольору. Проте зізнається:

Коли я фарбувала волосся, то почувалась набагато менш впевнено, адже мала приховувати якусь природну частину себе. Зрештою, я постійно думала про це. Здавалось що сама думка про фарбування викликала у мене більший стрес, ніж саме сиве волосся,

– згадує Софі

За 10 років дівчині набридло постійно фарбувати волосся / Фото Metro

Тож у 25 дівчина вирішила спробувати – і відмовилась від барвників. Вона почала слідкувати в інстаграмі за хештегами "embrace the grey" та "silver sisters" і побачила багатьох жінок різного віку, які так само як вона наважилась прийняти свою сивину.

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Не останню роль зіграв і приклад її мами, яка у 45 років також втомилась від постійного фарбування волосся і почала відрощувати свій природний колір. Навіть на своєму весіллі у 2019 році Софі вже постала зі своїм "рідним" сивим волоссям. Її партнер лише підтримав свою кохану у такому рішенні.

На весіллі наречена була з сивим волоссям / Фото Metro

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Зараз, коли Софі вже 2 роки не користується барвниками, вона зізналась, що волосся стало набагато м'якшим, блискучішим і здоровішим, ніж усі ті 10 років. Крім того, такий важливий крок дав дівчині більше впевненості у собі:

Я вийшла за межі й таким чином набралась сміливості зробити те саме в інших сферах свого життя. Я дуже щаслива, що зробила цей перший крок,

– розповідає дівчина