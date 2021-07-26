Девушка скрывала седину с 15 лет: как ей удалось отказаться от окрашивания - фото

Жительница Новой Зеландии стеснялась своей седины и закрашивали ее ежемесячно в течение 10 лет. Сейчас ей 27 и она выбросила все краски для волос. Девушка рассказала, как решилась на такой шаг.

Художница из Новой Зеландии, Софи Макграт, вспоминает, что увидела первые седые волосы еще в 13 лет. Сначала их было так мало, что девушка выдергивала их пинцетом и не беспокоилась. Однако дальше седины становилось все больше, и в 15 она начала краситься.

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Софи не может объяснить, почему начала седеть так рано: "Оба моих родителей до 40 лет имели уже много седых волос, но не настолько, как у меня!", – вспоминает девушка.

Первые седые волосы девушка увидела в 13 лет / Фото Metro

10 лет она каждый месяц тратила деньги и время на то, чтобы закрасить ненавистное седые волосы. Иногда ей даже нравилось экспериментировать с различными цветами и долгое время она даже не задумывалась над тем, чтобы вернуться к естественному цвету. Но признается:

Когда я красила волосы, то чувствовала себя гораздо менее уверенно, ведь должна была скрывать какую-то естественную часть себя. В конце концов, я постоянно думала об этом. Казалось что мысль о покраске вызвала у меня больший стресс, чем сами седые волосы,

– вспоминает Софи

За 10 лет девушке надоело постоянно красить волосы / Фото Metro

Поэтому в 25 девушка решила попробовать – и отказалась от краски. Она начала следить в инстаграме за хэштегами "embrace the grey" и "silver sisters" и увидела многих женщин разного возраста, которые так же как она решилась принять свою седину.

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Не последнюю роль сыграл и пример ее мамы, которая в 45 лет также устала от постоянного окрашивания волос и начала отращивать свой природный цвет. Даже на своей свадьбе в 2019 году Софи уже появилась со своим "родным" седыми волосами. Ее партнер только поддержал возлюбленную в таком решении.

На свадьбе невеста была с седыми волосами / Фото Metro

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Сейчас, когда Софи уже 2 года не пользуется краской, она призналась, что волосы стали намного мягче, более блестящими и здоровыми, чем все те 10 лет. Кроме того, такой важный шаг дал девушке больше уверенности в себе:

Я вышла за границы и таким образом набралась смелости сделать то же самое в других сферах своей жизни. Я очень счастлива, что сделала этот первый шаг,

– рассказывает девушка