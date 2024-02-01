Дівчина відбувала 4-річний термін у в'язниці Гамільтона у віці 26 років. У цей час Емілі вигадала ідею для нового бізнесу, яку відразу почала втілювати у життя.

Дивіться також Живуть як сім'я: жінка удочерила свою найкращу подругу, щоб вони могли піклуватися одна про одну

Як дівчина опинилася за ґратами

Емілі О'Браєн родом з Канади, народилася у звичайній родині – батько працював у католицькій церкві, а мати – звичайна домогосподарка. Дівчина здобула освіту бакалавра й спеціалізувалася на питаннях міжнародного розвитку. У 2013 році Емілі відкрила перший бізнес, однак у неї виникли проблеми з алкоголем, а згодом – і з вживанням наркотичних засобів.

Якось Емілі почала співпрацювати з одним із клієнтів. Спочатку він не викликав жодних підозр, але згодом він запропонував переправляти наркотики через кордон. За словами дівчини, клієнт почав її примушувати, тому, не до кінця усвідомлюючи наслідки, Емілі погодилася. Крім того, чоловік підставив дівчину, використовуючи її фотографію у якості "кур'єра наркотиків", а також змусив покласти наркотики у власний багаж, мовляв, при огляді в аеропорту нічого не помітять.

Коли до Емілі підійшов офіцер імміграційної служби й запитав, чи не має вона заборонених предметів, то дівчина не могла збрехати й зізналася. Вона провела вихідні у в'язниці, але батьки внесли за неї заставу у розмірі 50 тисяч доларів. Майже 2,5 роки дівчина провела під домашнім арештом, а у січні 2018 року опинилася у суді. Емілі визнали винною та засудили до 4 років позбавлення волі з можливістю умовно-дострокового звільнення.



У 26 років Емілі опинилася за ґратами / Фото Comeback Snacks

Ідея для бізнесу пришла раптово

У в'язниці Гамільтона Емілі швидко знайшла знайомих. За ґратами було чимало кухарів, художників та інших людей, які мали бурхливе життя до в'язниці.

До слова, ув'язнені мали щотижневу суму у розмірі 36 доларів, яку могли використати на продукти, які дозволялися керівництвом в'язниці. Великою популярністю серед ув'язнених користувався попкорн. Якось Емілі вирішила поекспериментувати зі смаками, аби попкорн був смачніший. Вона створила приправу з кропу та перцю (а це єдине, що було у доступі у дівчини) й зрозуміла, що розпочне бізнес з виробництва попкорну.

У 2020 році Емілі вдалося запустити компанію з виробництва попкорну Comeback Snacks. Ідея компанії полягала у тому, що на роботу приймали колишніх ув'язнених. Емілі наголошувала, що кожна людина заслуговує на другий шанс.

Коли Емілі відбула покарання, то орендувала приміщення, найняла на роботу чоловіка, який 6 місяців провів у в'язниці. Вони почали експериментувати з різними смаками й згодом їхній попкорн "Comeback Snacks" опинився на полицях магазину. Нині у компанії працює 5 осіб, які колись також відбували покарання у в'язниці.

Comeback Snacks – це не лише попкорн. Певний відсоток продажів йде на Товариство Елізабет Фрай, яке пропонує послуги жінкам під час судового процесу, ув'язнення та реінтеграції. Цей бізнес також проливає світло на проблему, з якою більшість канадців не хочуть стикатися – що відбувається з людьми, коли вони потрапляють у в'язницю, і як громадяни можуть підтримати їх, коли вони вийдуть на свободу,

– наголосила Емілі.



Продукція Емілі на полицях магазину / Фото з інстаграму Емілі О'Браєн