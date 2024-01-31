Скільки часу зайняла процедура усиновлення та як це рішення змінило життя жінок, розповідаємо далі.

До теми "Нове відчуття краси": 57-річна жінка показала, як змінилася після сотні татуювань

Як жінка удочерила свою подругу

Південнокорейська жінка законно удочерила свою дорослу подругу, бо усвідомила, що їм потрібні підстави та юридичний зв'язок, щоб мати змогу піклуватися одна про одну.

44-річна Ин Со Ран виросла в стереотипній південнокорейській патріархальній сім'ї, в якій її батько був годувальником, а матері була відведена роль домогосподарки. Її мама обслуговувала сім'ю чоловіка. Вона працювала заради них усе своє життя, але так і не отримала ні краплі подяки від чоловіка.

Мама Со Ран хотіла, щоб дочка пішла іншим життєвим шляхом. У дитинстві вона навіть ніколи не пускала її на кухню і завжди говорила їй берегти свою свободу. Жінка присягнулася ніколи не чинити так, як її мати, і вирішила не виходити заміж і не заводити дітей. Донині вона вважає, що вийти заміж було б безвідповідально з її боку, але також розуміє, що бувають ситуації, коли тільки члени сім'ї можуть допомогти.

У 2016 році, переїхавши в сільську місцевість Чолла, щоб уникнути стресу міського життя і бути ближче до природи, Ин Со Ран зустріла Лі Е Орі, жінку-однодумницю, яка переїхала туди з дуже схожих причин. Вони стали друзями й через рік почали жити разом. Жінки поділяють любов до рослин, вегетаріанської кухні та проєктів "зроби сам".

З часом вони вирішили, що спільне життя полегшить самотність, а також вони зможуть у старості допомагати одна одній. Хоча романтичних стосунків у них не було, вони почали поводитися як сім'я: ділили рахунки, виконували хатню роботу і навіть у рівних частках володіли будинком, у якому жили. Але невдовзі жінки зрозуміли, що в певних ситуаціях вони все одно були чужими людьми.

Чому жінка удочерила свою подругу: дивіться відео

Кілька років тому, коли Ин Со Ран потрапила до лікарні, вона зрозуміла, що закони Південної Кореї дають змогу тільки членам сім'ї ухвалювати важливі рішення за пацієнта або навіть відвідувати його в лікарні. Цей випадок змусив обох жінок замислитися, як вони піклуватимуться одна про одну.

Сім'я, визначена чинним законодавством, по суті ґрунтується на сексуальному союзі, а також на дітях, що виникли в результаті цього сексуального союзу,

– каже Ин Со Ран.

Спочатку подруги обмірковували ідею інсценувати романтичні стосунки, щоб одружитися, але Південна Корея не визнає одностатевих шлюбів, тож у них не було іншого вибору, окрім як скористатися тим фактом, що всиновити дорослих до смішного легко.

Усе, що потрібно було зробити Ин Со Ран, – це довести, що вона старша за 38-річну Лі Со Рі, отримати схвалення "доньки" і не бути її біологічною дитиною. Після подання документів процес удочеріння зайняв всього 24 години.

Ми хочемо простих речей, як-от турбота один про одного, підписання медичного висновку, відпустка з роботи, щоб подбати про одного з нас, коли інший хворий. А також займатися організацією похорону, коли один із нас помре. Але це неможливо зробити в Кореї, якщо ми не є законною сім'єю,

– поділилася старша подруга.

Їхня історія надихнула Ин Со Ран на написання мемуарів під назвою "Я удочерила подругу".