Вона підготувала цікавий подарунок на день народження своєму колишньому. Дівчина замовила ланцюжок з іменами дівчат.

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Чоловік отримав оригінальний "сюрприз" на день народження

Такий подарунок хлопець точно не очікував отримати. На ланцюжку були імена всіх дівчат, з якими він зраджував своїй коханій. Дівчина також зняла на відео момент, коли чоловік розпаковував подарунок. Згодом вона виклала його у тіктоці.

Коли він зрадив, то я написала всі імена дівчат на ланцюжку і подарувала йому на день народження,

– розповідає вона.



Тепер він точно не забуде імена дівчат / Скриншот з відео

Після того, як хлопець зрозумів, що означають всі ці написи, він одразу закрив коробку. Його реакція була дуже негативною. Відеоролик переглянуло 2,3 мільйона людей. Користувачі залишали різні коментарі під відео та намагались підтримати дівчину.

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У наступному дописі вона опублікувала фрагмент листування з хлопцем, яка відбулась після "сюрпризу". Він мав нахабність навіть звинуватити дівчину у тому, що вона не подарувала йому щось приємніше за це:

Це єдиний подарунок, який я отримав, і це жарт, тому мені боляче,

– написав хлопець.

Він також повідомив, що не буде носити такий аксесуар, адже він виглядатиме дивно.