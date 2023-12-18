Який колір обрала дівчина, чи вдалося їй пофарбувати сукню і як виглядає готовий результат, розповідає 24 Канал.

До теми Усе, що потрібно, – одна вдала сукня: співачка показала трендове вбрання, якому 28 років

Як дівчина оновила сукню

Користувачка тікток, яку звуть Джорджія, пофарбувала свою улюблену білу сукню в чорний колір, оскільки на вбранні з’явилась пляма. Процес перетворення сукні дівчина зняла на відео.

Я не знаю, що вдягнути на різдвяну вечірку. Усе, що я міряю, мені не подобається. Тож я вирішила спробувати пофарбувати мою улюблену сукню в чорний. Сподіваюся, що вона буде як нова,

– зазначила дівчина на початку відео.

Для фарбування сукні вона взяла велику каструлю води, барвник та згідно з інструкцією варила одяг у ньому близько години.

Як дівчина фарбувала сукню: дивіться відео

Після цього блогерка промила сукню під проточною водою та випрала її. Коли вбрання висохло, дівчина показала готовий результат. Сукня вийшла не зовсім чорного кольору, а скоріше мала сірий відтінок.

Як виглядає пофарбована сукня: дивіться відео

Це не чорний, але я задоволена результатом,

– додала тіктокерка.

Дівчина також показала, що сукня пофарбувалась повністю і навіть шви змінили колір. Вона додала, що рада, що сукня вийшла сірою.