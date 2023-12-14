Як виглядає ідеальна та вічно актуальна сукня і чи вона досі пасує співачці, розповідаємо далі.

До теми AliExpress дивує: дівчина знайшла свою весільну сукню в інтернеті та порівняла з оригіналом

Як виглядає 28-річна сукня, що досі може бути трендовою

Американська співачка Сюзанна Гоффс нещодавно поділилася в інстаграм відео з сукнею, яку носила у молодості, і яка досі залишається трендовою.

Зірка знайшла зелену мінісукню у своїй шафі й не змогла не поділитися фотографіями та відео з часу, коли вона часто одягала її в 90-х роках.

Це сукня, яку я часто носила,

– сказала 64-річна музикантка, демонструючи вбрання.

Як виглядає сукня: дивіться відео

У завершенні свого ролика співачка знову одягнула сукню, що 28 років була частиною її гардеробу. Вона виглядала так само добре, як і десятиліття тому.

Боже мій, я не могла втриматися. Сукня все ще підходить,

– додала Сюзанна.

Вона засміялася, демонструючи весь образ та додаючи, що тепер мусить "втягувати живіт", але виглядала жінка все ж щасливою та задоволеною своїм виглядом.

Як виглядає співачка у 28-річній сукні: дивіться фото

Усе, що вам потрібно, – це одна вдала сукня,

– написала Сюзанна Гоффс, демонструючи фотографії вбрання.

Вона опублікувала кадри минулих років разом з останніми знімками.