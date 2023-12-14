Як виглядає ідеальна та вічно актуальна сукня і чи вона досі пасує співачці, розповідаємо далі.
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Як виглядає 28-річна сукня, що досі може бути трендовою
Американська співачка Сюзанна Гоффс нещодавно поділилася в інстаграм відео з сукнею, яку носила у молодості, і яка досі залишається трендовою.
Зірка знайшла зелену мінісукню у своїй шафі й не змогла не поділитися фотографіями та відео з часу, коли вона часто одягала її в 90-х роках.
Це сукня, яку я часто носила,
– сказала 64-річна музикантка, демонструючи вбрання.
Як виглядає сукня: дивіться відео
У завершенні свого ролика співачка знову одягнула сукню, що 28 років була частиною її гардеробу. Вона виглядала так само добре, як і десятиліття тому.
Боже мій, я не могла втриматися. Сукня все ще підходить,
– додала Сюзанна.
Вона засміялася, демонструючи весь образ та додаючи, що тепер мусить "втягувати живіт", але виглядала жінка все ж щасливою та задоволеною своїм виглядом.
Як виглядає співачка у 28-річній сукні: дивіться фото
Усе, що вам потрібно, – це одна вдала сукня,
– написала Сюзанна Гоффс, демонструючи фотографії вбрання.
Вона опублікувала кадри минулих років разом з останніми знімками.