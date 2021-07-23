Дівчина покрила 98% свого тіла татуюваннями: як вона виглядає

Австралійка Ембер Люк за кілька років майже повністю покрила своє тіло татуюваннями. Вона називає себе "синьооким білим драконом".

Але не татуюваннями єдиними: 26-річна Ембер також захоплюється пірсингом, у неї просто величезні "тунелі" у вухах, а її язик розрізаний надвоє – як у змії. Лише невелика частина її обличчя вільна від експериментів.

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Дівчина не пояснює, чому настільки пристрасно захопилася татуюваннями. Можливо, все через травматичне дитинство: з неї жорстоко знущалися у школі через походження.

Цікавий факт про мене – я австралійка/абориген. А також в мені тече китайська кров – звідси й маленькі очі. В дитинстві з мене реально ДУЖЕ знущалися – люди любили проектувати на мене свою невпевненість, щоб я почувала себе неповноцінно, – написала Ембер.

На жаль, до цього часу практично нічого не змінилося. Люди часто дуже агресивно реагують на татуювання дівчини: не всі можуть сприйняти таке хобі. Та Ембер навчилася відбиватися від такого цькування.

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"Мене називають страшною і так далі. Кожного дня кажуть, щоб я ні в якому разі не мала дітей. Ви думаєте, що мені буде боляче? Але за роки цих мук я стала сильною… Будьте хорошими людьми", – ділиться своїми думками Ембер.

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Ембер намагається розвивати свій бізнес та блог в інстаграмі: зараз там близько 5 тисяч підписників, які стараються підтримувати дівчину.