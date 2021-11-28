Дівчина придбала дорогий костюм, який схожий на "дешеву обгортку"

Модниця з тіктоку вирішила придбати вбрання преміумкласу. Вона заплатила за атласний костюм сливового кольору 3500 гривень, проте він не виправдав очікувань.

Дівчина була розчарована як упакуванням, так і якістю одягу. Користувачі підтримали її у коментарях.

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Невдала покупка вартістю 130 доларів

Хлоя вирішила дослідити преміум одяг і замовила в інтернет-магазині PLT Premium спідницю за 50 доларів та топ, який коштував 80 доларів. Коли його доставили додому, вона була розчарована. Дівчину здивувало, що її костюм доставили у дешевому упакуванні, адже дорогі бренди зазвичай мають відповідне упакування товарів.



Дешеве упакування і низька якість / Скриншот з відео

Вона відзначила, що колір їй до вподоби, проте якість геть не відповідає ціні.

Воно точно не коштує 98 фунтів стерлінгів,

– обурюється дівчина.

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До того ж Хлоя відзначила, що розмір їй також не підійшов: топ був замалим, а спідниця була занадто широкою у стегнах.

Справді, майже 100 фунтів стерлінгів? Топ дійсно хорошої якості, але він не вартує 60 фунтів стерлінгів. Так, PLT Premium, не варте того,

– повідомляє Хлоя.



Дівчина не оцінила костюм / Скриншот з відео

Відео у тіктоці швидко набрало 27 тисяч лайків та чимало коментарів. Користувачі відзначили, що вбрання дійсно не вартує таких грошей: