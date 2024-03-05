Дівчина розбагатіла на понад 20 тисяч доларів після виходу з в’язниці: допомогло вірусне фото

У США жінка за тиждень після виходу з в'язниці розбагатіла на понад 20 тисяч доларів. Допомогла їй у цьому популярність у соцмережах.

Як вірусне фото дівчини зробило її багатшою та фактично врятувало життя після ув'язнення, розповідаємо далі.

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Як фото допомогло дівчині розбагатіти

Еббі Ньюман здобула популярність завдяки своїй фотографії після арешту за крадіжку в магазині та хуліганство. Світлину 28-річної дівчини опублікували в інстаграм-акаунті, який ділиться жіночими фотографіями з 755 000 підписниками, і завдяки цьому вона стала вірусною.

Жінка з Алабами на той час і гадки не мала про це, оскільки перебувала у в'язниці, але коли її звільнили, вона побачила, що у неї з'явилася величезна кількість фоловерів у соціальних мережах, і люди позначали її фотографію.

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Я навіть не знала про це, поки не вийшла з в'язниці й не побачила, що у всіх моїх соціальних мережах з'явилися підписники. Насправді я вважаю, що все обернулося на краще,

– розповіла вона.

Її популярність зрештою призвела до підтримки її сторінки OnlyFans, і вона розповіла, що заробила близько 24 000 доларів за тиждень після звільнення з в'язниці завдяки всім новим фоловерам.

Еббі також сказала, що її фотографія, яка стала вірусною, можливо, врятувала їй життя, оскільки це сталося у важкий час. За її словами, потрапляння до в'язниці не лише допомогло їй фінансово, а й у певному сенсі врятувало життя.