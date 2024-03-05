Как вирусное фото девушки сделало ее богаче и фактически спасло жизнь после заключения, рассказываем дальше.

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Как фото помогло девушке разбогатеть

Эбби Ньюман получила известность благодаря своей фотографии после ареста за кражу в магазине и хулиганство. Фотографию 28-летней девушки опубликовали в инстаграм-аккаунте, который делится женскими фотографиями с 755 000 подписчиками, и благодаря этому она стала вирусной.

Женщина из Алабамы на то время и понятия не имела об этом, поскольку находилась в тюрьме, но когда ее освободили, она увидела, что у нее появилось огромное количество фолловеров в социальных сетях, и люди отмечали ее фотографию.

Какой снимок девушки стал вирусным: смотрите фото

Я даже не знала об этом, пока не вышла из тюрьмы и не увидела, что во всех моих социальных сетях появились подписчики. На самом деле я считаю, что все обернулось к лучшему,

– рассказала она.

Ее популярность в конце концов привела к поддержке ее страницы OnlyFans, и она рассказала, что заработала около 24 000 долларов за неделю после освобождения из тюрьмы благодаря всем новым фолловерам.

Эбби также сказала, что ее фотография, которая стала вирусной, возможно, спасла ей жизнь, поскольку это произошло в трудное время. По ее словам, попадание в тюрьму не только помогло ей финансово, но и в определенном смысле спасло жизнь.