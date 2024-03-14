Усього за рік дівчина змогла схуднути на 45 кілограмів. Коли вона лише починала свій шлях, то її вага сягала 120 кілограмів. Нині дівчина має чудову форму та задоволена своєю вагою.

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Секрет схуднення у любові до себе

Саманта розповіла, що завжди мала зайву вагу: у неї були розлади харчової поведінки, намагалася дотримуватися дієти, але зривалася й знову починала заїдати. Свої стосунки з їжею дівчина завжди називала нездоровими. Окрім того, вона відчувала великий тиск від людей, які її оточували.

Оскільки Саманта з дитинства мала зайву вагу, то часто чула, що треба схуднути, але ця критика не допомагала, а робила тільки гірше – дівчинка не любила спорт й була не активною. Чим більше вона чула від близьких та лікарів, що їй треба схуднути, тим більше вона заїдала стрес.



Вага дівчини досягала 120 кілограмів / Скриншот з відео

Усе змінилося у березні 2020, коли почалася пандемія коронавірусу. Тоді Саманта почала задумуватися, що вона їсть та як поводиться з власним тілом. Протягом наступних 2 років дівчина вивчала тему здорового харчування та почала серйозніше ставитися до того, що вона їсть.

Тоді я почала стежити за калоріями. Це дало мені послідовність у своїх діях, а згодом – змінило й спосіб мислення,

– згадує Саманта.

Дівчина тоді почала аналізувати свої попередні дії й прийшла до висновку, що чим більшим був тиск на неї, тим більше вона зосереджувалася на непотрібних речах – як важко їй буде схуднути, скільки часу це триватиме, коли вона зможе досягти результату, чи буде вона щасливою, коли скине певну кількість кілограмів тощо. Ці нав'язливі думки заважали дівчині бути послідовною у своїх діях й замість того, щоб йти до мети, вона більше відчувала психологічного тиску.

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Все змінилося, коли Саманта почала сприймати не лише етап схуднення, а повністю переосмислила свій спосіб життя.

Мені дуже допомогло, коли я подивилася на себе з погляду третьої особи. Я почала піклуватися про себе так, ніби це були мої батьки чи найкращі друзі. Ми самі для себе найдавніші та найдорожчі люди, тоді чому б не подбати про себе? Я почала проявляти любов до себе,

– пояснила Саманта.

Тоді дівчина припинила ставити перед собою конкретні цілі на кшталт: "Я буду щасливою, коли схудну на кілька кілограмів". Саманта почала сприймати здорове харчування, походи у спортзал, доглядові процедури й інше як привілей.

"Це великий привілей – мати можливість покращувати своє тіло, мати можливість готувати їжу та їсти те, що корисно для нашого тіла. Це дає нам енергію, щоб робитиме нас щасливим. І мовиться не лише про тренування, а про стосунки з сім'єю, друзями й життя загалом", – пояснила дівчина.

Як змінилася Саманта після схуднення: дивіться відео

Скинувши 45 кілограмів, Саманта радить не ставити високих та далеких цілей. Натомість необхідно зосередитися на здавалося б дріб'язкових і незначних речах, які призводять до неймовірного результату. За словами дівчини, любов і піклування про себе – це і є її секрет схуднення.