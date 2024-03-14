Всего за год девушка смогла похудеть на 45 килограммов. Когда она только начинала свой путь, то ее вес достигал 120 килограммов. Сейчас девушка имеет прекрасную форму и довольна своим весом.

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Секрет похудения в любви к себе

Саманта рассказала, что всегда имела лишний вес: у нее были расстройства пищевого поведения, пыталась соблюдать диету, но срывалась и снова начинала заедать. Свои отношения с едой девушка всегда называла нездоровыми. Кроме того, она чувствовала большое давление от людей, которые ее окружали.

Поскольку Саманта с детства имела лишний вес, то часто слышала, что надо похудеть, но эта критика не помогала, а делала только хуже – девочка не любила спорт и была не активной. Чем больше она слышала от близких и врачей, что ей надо похудеть, тем больше она заедала стресс.



Вес девушки достигал 120 килограммов / Скриншот с видео

Все изменилось в марте 2020, когда началась пандемия коронавируса. Тогда Саманта начала задумываться, что она ест и как обращается с собственным телом. В течение следующих 2 лет девушка изучала тему здорового питания и начала серьезно относиться к тому, что она ест.

Тогда я начала следить за калориями. Это дало мне последовательность в своих действиях, а впоследствии – изменило и образ мышления,

– вспоминает Саманта.

Девушка тогда начала анализировать свои предыдущие действия и пришла к выводу, что чем больше было давление на нее, тем больше она сосредотачивалась на ненужных вещах – как трудно ей будет похудеть, сколько времени это продлится, когда она сможет достичь результата, будет ли она счастлива, когда сбросит определенное количество килограммов и тому подобное. Эти навязчивые мысли мешали девушке быть последовательной в своих действиях и вместо того, чтобы идти к цели, она больше чувствовала психологическое давление.

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Все изменилось, когда Саманта начала воспринимать не только этап похудения, а полностью переосмыслила свой образ жизни.

Мне очень помогло, когда я посмотрела на себя с точки зрения третьего лица. Я начала заботиться о себе так, будто это были мои родители или лучшие друзья. Мы сами для себя самые древние и самые дорогие люди, тогда почему бы не позаботиться о себе? Я начала проявлять любовь к себе,

– объяснила Саманта.

Тогда девушка прекратила ставить перед собой конкретные цели вроде: "Я буду счастливой, когда похудею на несколько килограммов". Саманта начала воспринимать здоровое питание, походы в спортзал, уходовые процедуры и прочее как привилегию.

"Это большая привилегия – иметь возможность улучшать свое тело, иметь возможность готовить еду и есть то, что полезно для нашего тела. Это дает нам энергию, чтобы делать нас счастливыми. И речь идет не только о тренировках, а об отношениях с семьей, друзьями и жизни в целом", – объяснила девушка.

Как изменилась Саманта после похудения: смотрите видео

Сбросив 45 килограммов, Саманта советует не ставить высоких и далеких целей. Вместо этого необходимо сосредоточиться на казалось бы пустяковых и незначительных вещах, которые приводят к невероятному результату. По словам девушки, любовь и забота о себе – это и есть ее секрет похудения.