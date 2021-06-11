Дівчина схудла на 50 кілограмів, коли відкинула дієти і підрахунок калорій: в чому секрет

Жителька Великої Британії усе життя страждала від зайвої ваги. Вона перепробувала безліч дієт та 16 додатків для схуднення – все було дарма. Скинути зайві 50 кілограмів, які заважали їй жити, вона змогла, лише відмовившись від усіх способів схуднення. І навіть припинила рахувати калорії.

11 років тому 21-річна Кейтлін Трік отримала важку травму коліна. Після цього вона не могла багато рухатись і почала стрімко набирати вагу. У 19 років, навчаючись в університеті, дівчина мала найбільшу вагу за все її життя – 107 кілограмів.

Читайте також: Винний вікенд: їдемо до Центру культури вина SHABO

Кейтлін зізналась, що усі ці роки мала дуже погані стосунки з їжею, постійне переїдання перетворювалось на залежність:

Я завжди мала надмірну вагу і почувалась більшою за інших дітей. Одужавши після травми коліна і подорослішавши, я не змогла позбутись шкідливої звички постійно їсти. Я не ходила гуляти з друзями, щоб залишитись вдома і проводити цей час за їжею. Це було замкнене коло,

– з жахом згадує студентка

У 19 дівчина важила 107 кілограмів / Фото Slimming World

Весь цей час вона все ж намагалась скинути вагу, проте без успіху. Кейтлін перепробувала 16 додатків з підрахунку калорій та намагалась урізати кількість вуглеводів – але це все не працювало: "Я ніколи не могла дотримуватися дієт довго, оскільки вони мене сильно обмежували"

Останньою краплею став прикрий випадок в університеті: дівчина невдало впала на асфальт, коли бігла на таксі після вечірки. Після цього вона зрозуміла, що зайва вага – це загроза її здоров'ю:

У мене був вивих колінної чашечки. Спеціаліст сказав, що для відновлення колін потрібна операція. Проте готуватись до операції можна буде лише після того, як я скину 30 кілограмі. Це стало справжнім поштовхом для мене, і я зрозуміла, що повинна змінити ситуацію,

– ділиться Кейтлін

Зайва вага ставала загрозливою для здоров'я / Фото Slimming World

Одного разу дівчина натрапила на спільноту людей, які так само, як і вона намагаються схуднути. Вона вступила до неї, хоч було дуже страшно, адже вона боялась осуду з боку інших учасників, проте усі страхи швидко відійшли: "Це було схоже на родину. Ніхто не хоче осудити вас, тому що всі в групі переживають те саме"

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Дівчина почала худнути у спеціальній спільноті / Фото Slimming World

Саме у цій спільноті однодумців Кейтлін нарешті припинила себе обмежувати й шукати "диво-способи" схуднути, а, на диво, повернулась до своїх старих звичок. З одним лише уточненням: відтепер вона вчилась будувати правильні стосунки з їжею, не переїдати, слухати своє тіло і відчувати, голодна вона насправді чи їй просто нудно. Саме це допомогло їй скинути зайві 50 кілограмів:

Парадоксально, але чим більше я таким чином втрачала ваги, тим здоровішу їжу я починала їсти. Проте я їм майже все те саме, що й інші люди, ні в чому себе не обмежуючи,

– розповідає дівчина

У її раціоні час від часу є й шоколад, і бургери, і морозиво, і чипси, і ще безліч інших продуктів, які вважаються не надто корисними. Дівчина просто включає їх у свій гнучкий раціон, а не харчується ними постійно, і не сприймає таку їжу як засіб від нудьги чи стресів.

У її раціоні немає жорстких обмежень / Фото Slimming World

Змінивши своє ставлення до їжі, Кейтлін за два роки втратила майже 50 кілограмів і стала почуватись набагато впевненішою. Вона також додала до свого розпорядку дня довші піші прогулянки з домашніми улюбленцями та спортзал кілька разів на тиждень. Тепер вона не може натішитись своїм новим можливостям:

Зараз я можу робити прості речі, яких раніше ніколи не міг робити, наприклад, схрещувати ноги, коли сідаю і швидко бігати сходами, не задихаючись. Я без сорому виступаю перед аудиторією в університеті. Втрата ваги змінила кожну хвилину мого життя,

– радіє студентка

За два роки дівчина втратила майже 50 кілограмів / Фото Slimming World

Приємним бонусом і справжнім сюрпризом для дівчини стало те, що тепер у магазині вона без проблем може обрати собі одяг за останньою модою, адже впевнена – їй практично усе личитиме: "Раніше я не любила шопінг і нудьгувала, бо на мене просто не було розмірів. Тепер я справді люблю ходити по магазинах з молодшою сестрою і міряти будь-який одяг!"

Цікаво: Дружина кинула кар’єру, щоб стати домогосподаркою: тепер вона щаслива

Втративши стільки зайвих кілограмів, Кейтлін тепер прагне насолоджувати життям і допомагати іншим людям налагодити стосунки з їжею так само, як їй у свій час допомогли у спільноті.