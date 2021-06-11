Девушка похудела на 50 килограммов, когда бросила диеты и подсчет калорий: в чем секрет

Жительница Великобритании всю жизнь страдала от лишнего веса. Она перепробовала множество диет и 16 приложений для похудения – все было напрасно. Сбросить лишние 50 килограммов, которые мешали ей жить, она смогла, только отказавшись от всех способов похудения. И даже прекратила считать калории.

11 лет назад 21-летняя Кейтлин Трик получила тяжелую травму колена. После этого она не могла много двигаться и начала стремительно набирать вес. В 19 лет, учась в университете, девушка достигла самого большого веса за всю ее жизнь – 107 килограммов.

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Кейтлин призналась, что все эти годы у нее были очень плохие отношения с едой, постоянное переедание превращалось в зависимость:

У меня всегда был избыточный вес и чувствовала большей других детей. Выздоровев после травмы колена и повзрослев, я не смогла избавиться от вредной привычки постоянно есть. Я не ходила гулять с друзьями, чтобы остаться дома и проводить это время за едой. Это было замкнутый круг,

– с ужасом вспоминает студентка

В 19 девушка весила 107 килограммов / Фото Slimming World

Все это время она все же пыталась сбросить вес, но безуспешно. Кейтлин перепробовала 16 приложений для подсчета калорий и пыталась урезать количество углеводов – но это все не работало: "Я никогда не могла придерживаться диет долго, поскольку они меня сильно ограничивали".

Последней каплей стал досадный случай в университете: девушка неудачно упала на асфальт, когда бежала на такси после вечеринки. После этого она поняла, что лишний вес – это угроза ее здоровью:

У меня был вывих коленной чашечки. Специалист сказал, что для восстановления колен нужна операция. Однако готовиться к операции можно будет только после того, как я сброшу 30 килограммов. Это стало настоящим толчком для меня, и я поняла, что должна изменить ситуацию,

– делится Кейтлин

Лишний вес становилась угрозой для здоровья / Фото Slimming World

Однажды девушка наткнулась на сообщество людей, которые так же, как и она пытаются похудеть. Она вступила в него, хотя было очень страшно, ведь она боялась осуждения со стороны других участников. Однако все страхи быстро отошли: "Это было похоже на семью. Никто не хочет осудить вас, потому что все в группе переживают то же самое".

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Девушка начала худеть в специальном сообществе / Фото Slimming World

Именно в этом сообществе единомышленников Кейтлин наконец прекратила себя ограничивать и искать "чудо-способы" похудеть, а, на удивление, вернулась к своим старым привычкам. С одним лишь уточнением: отныне она училась строить правильные отношения с едой, не переедать, слушать свое тело и чувствовать, голодная она на самом деле или ей просто скучно. Именно это помогло ей сбросить лишние 50 килограммов:

Парадоксально, но чем больше я таким образом теряла вес, тем более здоровую пищу я начинала есть. Ноя им почти все то же самое, что и другие люди, ни в чем себя не ограничивая,

– рассказывает девушка

В ее рационе время от времени есть и шоколад, и бургеры, и мороженое, и чипсы, и еще множество других продуктов, которые считаются не слишком полезными. Девушка просто включает их в свой гибкий рацион, а не питается ими постоянно, и не воспринимает такую пищу как средство от скуки или стрессов.

В ее рационе нет жестких ограничений / Фото Slimming World

Изменив свое отношение к еде, Кейтлин за два года потеряла почти 50 килограммов и стала чувствовать себя гораздо увереннее. Она также добавила к своему распорядку дня длинные пешие прогулки с домашними любимцами и спортзал несколько раз в неделю. Теперь она не может нарадоваться своим новым возможностям:

Сейчас я могу делать простые вещи, которых раньше никогда не могла делать, например, скрещивать ноги, когда сажусь, и быстро бегать по лестницам, не задыхаясь. Я без стеснения выступаю перед аудиторией в университете. Потеря веса изменила каждую минуту моей жизни,

– радуется студентка

За два года девушка потеряла почти 50 килограммов / Фото Slimming World

Приятным бонусом и настоящим сюрпризом для девушки стало то, что теперь в магазине она без проблем может выбрать себе одежду по последней моде, ведь уверена – ей практически все подойдет: "Раньше я не любила шопинг и скучала, потому что на меня просто не было размеров. Теперь я действительно люблю ходить по магазинам с младшей сестрой и мерить любую одежду! "

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Потеряв столько лишних килограммов, Кейтлин теперь стремится наслаждаться жизнью и помогать другим людям наладить отношения с едой так же, как ей в свое время помогли в сообществе.