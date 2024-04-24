Надихає інших на зміни: дівчина скинула 68 кілограмів та довела, що це можливо зробити самотужки

Емма Хукер з Канади зараз веде блог, працює тренеркою та професійно займається спортом. Однак всього кілька років тому дівчина ледь могла пересуватися через зайву вагу.

Як їй вдалося самотужки скинути майже половину своєї першочергової ваги, а також як така трансформація змінила життя дівчини, розповідаємо далі.

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Як дівчині вдалося самостійно схуднути

Емма Хукер зараз є онлайн-тренеркою з фітнесу та блогеркою, але кілька років тому дівчина важила майже 150 кілограмів. З того часу вона схудла на 68 кілограмів та тепер надихає інших на подібні зміни.

Емма набрала вагу через проблеми зі здоров'ям та попри постійні спроби кілька років не могла її скинути. Лікарі радили зробити їй операцію, однак дівчина вирішила схуднути природним шляхом – за допомогою спорту та правильного харчування.

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Історія схуднення дівчини: дивіться відео

Займаючись фізичними навантаженнями кожного дня та впроваджуючи звички здорового харчування, Еммі вдалося за кілька років скинути майже половину своєї ваги.

Своєю історією вона відкрито ділиться у соцмережах, розповідаючи про секрети довготривалої втрати ваги.

Як дівчина змінилась після схуднення: дивіться відео

Продовжуйте спроби. Навіть, коли вам не хочеться, ви не вмотивовані чи не знаєте, як це зробити. Вам знадобиться час. Будьте терплячими та наполегливими. Немає куди поспішати, у вас є час, щоб з усім розібратись,

– мотивує своїх підписників дівчина.

Емма каже, що після схуднення її життя повністю змінилося, і вона може робити те, про що раніше навіть не мріяла. Зокрема, зараз любителька фітнесу навіть бере участь у змаганнях з бодибілдингу та на шляху до схуднення захопилась боксом. Тепер дівчина професійно займається цим спортом.