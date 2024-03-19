Дівчина схудла на 80 кілограмів і показала, як тепер харчується: чим особливий її раціон
Джерело:Lauren Fleming
28-річна Лорен Флемінг з Австралії схудла на 80 кілограмів. Такого результату їй вдалося досягти за 18 місяців.
Своїми неймовірними результатами вона поділилася у мережі й опублікувала відео, як вона змінилася після схуднення. Також дівчина поділилася з підписниками, з чого складається її добовий раціон.
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28-річна дівчина схудла на 80 кілограмів
Лорен у свої мережі не розповідала, як їй вдалося так схуднути. Ймовірно, дівчина активно займалася спортом та збалансувала свій раціон. Коли вона тільки починала свій шлях, то одне з відео її перевтілення починається з занять спортом.
Як змінилася Лорен, після схуднення на 80 кілограмів: дивіться відео
Лорен скинула 80 кілограмів: дивіться відео
Зараз дівчина не приховує, що після схуднення має деякі проблеми. Так, на животі та руках Лорен є обвисла шкіра, однак дівчина планує розв'язати це питання.
Після схуднення дівчина продовжує збалансовано харчуватися. В одному з відео вона показала свій добовий раціон. Так, зранку Лорен випиває склянку води з лимоном, а потім їсть вівсянку з бананами. На перекус Лорен полюбляє робити хлібці з яйцями та карі та тости з авокадо й помідорами. На обід дівчина часто готує салат з куркою.
Також протягом дня важливо слідкувати за водним балансом, тому Лоренс випиває свою норму води. Ввечері Лоренс може приготувати суп-лакса з морепродуктами й випити йогурт.
Що їсть Лорен протягом дня: дивіться відео
До слова, відео з її перевтіленням переглянули мільйони користувачів. Люди захоплювалися її результатом та залишали тисячі позитивних коментарів.