Як жінкам вдалося скинути таку кількість кілограмів та як вони змінились у результаті, розповідає Life 24.

До теми Без дієт і виснажливих тренувань дівчина схудла на 45 кілограмів: як їй це вдалося

Як мати та дочка змінились до невпізнання

Мати та дочка разом вирішили змінитися та схуднути. Обом їм вдалося скинути близько 45 кілограмів за останні роки. Цю історію успіху американська тікток-блогерка під ніком @maryelizthrows розповіла на своїй сторінці.

Завдяки такому зниженню ваги жінки змінились до невпізнання. Обидві вони досягли свого омріяного результату завдяки регулярним заняттям спортом та здоровому харчуванню.

Як мама та дочка змінились після схуднення: дивіться відео

Крім того, як блогерка розповіла в одному зі своїх відео, для того, щоб значно знизити вагу, їм довелося змінити й свої погляди на цей процес.

Схуднення потребує часу. Коли я це усвідомила, я стала більш послідовною у своїх кроках,

– поділилась дівчина.

Вона додає, що стала дякувати своєму тілу, за те, що здатна займатися спортом, а також намагається насолоджувати їжею, зберігаючи баланс і не надто обмежуючи себе.

Інший секрет успішної втрати ваги полягає в тому, що навіть найменше заняття – краще ніж нічого. Тож навіть коли бажання робити вправи немає, блогерка намагається вибрати спортивну активність, яка буде хай не повноцінним тренуванням, але все одно принесе користь організму.

Додамо, що зараз дівчина займається атлетикою і показує доволі успішні результати у спорті.