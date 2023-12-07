Стала на 100% щасливішою: дівчина скинула майже 40 кілограмів та розповіла, як їй це вдалося

Лів Райт стала популярною, коли розповіла про свою трансформацію з втратою ваги. Дівчина виглядає набагато впевненішою і навіть зізнається, що щасливіша.

Що допомогло дівчині схуднути, як вона почувається та виглядає після неймовірної трансформації, розповідаємо далі.

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Як змінилась дівчина після схуднення на майже 40 кілограмів

25-річна Лів Райт нещодавно стала відомою у тіктоці. Дівчина поділилась тим, що не вірила у власну трансформацію, але все ж вирішила зробити операцію зі схуднення, щоб позбавитися зайвих кілограмів.

Лів отримала сотні коментарів від незнайомців, які оцінили її зміни та надихнулися подорожжю дівчини до схуднення.

У відео, що набрало понад 396 тисяч переглядів, Лів вперше показала, як вона виглядала минулого року. На ній була коротка зелена сукня з рукавами.

"Я виглядаю огидно в усьому",– написала дівчина, показуючи, якою була торік.

Тепер же вона кардинально змінилась. Лів зробила операцію зі зменшення шлунку і виглядає абсолютно невпізнанною. Дівчина усміхається від щастя і позує з повітряними кулями до свого дня народження.

Як змінилась дівчина після операції: дивіться відео

В одному зі своїх відео вона додала, що скинула 6 стоунів (приблизно 38 кілограмів)

Не можу повірити, що це була я минулого року. Я на 100% щасливіша,

– каже дівчина.

Як схудла дівчина: дивіться відео

Вражені її перетворенням підписники багато хвалили Лів і писали їй компліменти.

Ти дуже добре впоралась, виглядаєш приголомшливо! Молодець!

– написав один з користувачів тіктоку.

Інші підтримали його, додаючи, що хоч Лів була гарною завжди, а зараз вона виглядає по-справжньому щасливою.