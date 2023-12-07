Что помогло девушке похудеть, как она чувствует себя и выглядит после невероятной трансформации, рассказываем дальше.

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Как изменилась девушка после похудения почти на 40 кило

25-летняя Лив Райт недавно стала известна в тикток. Девушка поделилась тем, что не верила в собственную трансформацию, но все же решила сделать операцию по похудению, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Лив получила сотни комментариев от незнакомцев, которые оценили ее изменения и вдохновились путешествием девушки к похудению.

В видео, набравшем более 396 тысяч просмотров, Лив впервые показала, как она выглядела в прошлом году. На ней было короткое зеленое платье с рукавами.

Я выгляжу отвратительно во всем,

– написала девушка, показывая, какой была в прошлом году.

Теперь она кардинально изменилась. Лив сделала операцию по уменьшению желудка и выглядит совершенно неузнаваемой. Девушка улыбается от счастья и позирует с шарами к своему дню рождения.

Как изменилась девушка после операции: смотрите видео

В одном из своих видео она добавила, что сбросила 6 стоунов (примерно 38 килограммов)

Не могу поверить, что это была я в прошлом году. Я на 100% счастливее,

– говорит девушка.

Как похудела девушка: смотрите видео

Пораженные ее изменениями подписчики много хвалили Лив и писали ей комплименты.

Ты очень хорошо справилась, выглядишь потрясающе! Молодец!,

– написал один из пользователей тикток.

Другие поддержали его, добавляя, что хотя Лив была хороша всегда, сейчас она выглядит по-настоящему счастливой.