Що допомогло жінці схуднути, як вона виглядає після перевтілення та чим харчується тепер, розповідаємо далі.

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Як жінка скинула половину своєї ваги

Кендіс Стрейх із США виглядає зовсім по-іншому після операції зі схуднення. Розповідаючи про свій шлях до зменшення ваги, вона каже, що не з чуток знає про фізичні та психічні труднощі боротьби з ожирінням.

У дитинстві я отримала ярлик "велика кістка", терпіла кепкування і цькування за те, що я не худенька, як інші дівчата. Я ніколи не забуду той раз, коли спробувала себе в чирлідингу. Мій виступ перетворився на насмішки, тому що я була "більшою" дівчино. Висміювали навіть мої так звані "відсутні" кісточки пальців,

– розповідає Кендіс.

Вона додає, що чим більше її дражнили, тим сильніше вона заїдала стрес. У підлітковому віці дівчина споживала понад 3 тисячі калорій щодня.

Депресія була моїм постійним супутником. Мені здавалося, що життя затиснуло мене в коробку, моя самооцінка не проглядалась, і я застрягла у великому, недоладному вбранні,

– пояснює жінка.

Поворотний момент настав, коли Кендіс усвідомила, наскільки її життя залежне від їжі.

Мені виповнилося 30. Інші люди в моєму віці були щасливі, а я просто намагалась вижити та ховалась від світу. Хоча я завжди боялася стати на ваги, моя вага була більше, ніж 300 фунтів (приблизно 136 кілограмів),

– поділилася Кендіс.

У 2022 році вона вирішила зробити операцію зі зменшення шлунку. Подорож Кендіс полягала не лише в зменшенні ваги, це була битва з ментальними та емоційними демонами.

Як змінилась жінка після операції: дивіться відео

У мене були злети й падіння. Іноді зміни у гормонах викликали сльози, я відчував потяг до заїдання, хоча фізично не могла насолоджуватися цим. Дисморфофобія змусила мене переосмислити свій прогрес. Ось тут і з’явилася терапія, яка допомогла мені пройти через ці емоції та зміни,

– каже Кендіс.

Вона переконана, що психічний добробут відіграв величезну роль у її схудненні. Тепер дівчина додає здорові звички харчування у свій розпорядок дня, щоб підтримувати схуднення. Вона старанно готує для себе їжу двічі на тиждень, щоб правильно харчуватися впродовж кількох днів.

Після операції на шлунку контролювати порції – ключове завдання. Зазвичай я з’їдаю від 85 до 141 граму їжі щодня. Спочатку я зосереджуюсь на білках, потім на овочах і нарешті на складних вуглеводах, – ділиться жінка.

Кендіс також регулярно займається спортом і відвідує свій місцевий тренажерний зал чотири – п’ять разів на тиждень.

Якщо я пропускаю спортзал, я роблю цей день активним: роблю свої кроки та проходжу 1 милю (орієнтовно 1,6 км). Активність додає мені енергії. Більше не потрібно дрімати вдень, я щоранку прокидаюся бадьорою,

– зауважує Кендіс.

Її основною проблемою після втрати ваги є в’яла шкіра. У цьому питанні дівчина покладається на компресійний одяг та важку атлетику, щоб заповнити м’язами в’ялі ділянки шкіри.

Я розглядала операцію з видалення шкіри, але це не мій пріоритет. Я зосереджуюсь на тому, щоб приборкати невпинний внутрішній діалог про їжу. Попри те, що зараз моя вага знаходиться в нормальних межах, я усвідомлюю важливість постійного покращення мого стосунку з їжею. До операції я вже брала участь у терапії, щоб розробити стратегії уникання емоційного заїдання. Я все ще ходжу на терапію, щоб підтримувати цей прогрес,

– розповідає Кендіс.

Жінка ділиться своєю подорожжю зі схуднення в тікток та інстаграм. Завдяки соцмережам вона знайшла друзів, надихає інших на операцію та отримує величезну підтримку від підписників. Зараз Кендіс прагне працювати над своїми стосунками з їжею та далі худнути, продовжувати займатися фітнесом і вести щасливе та здорове життя.