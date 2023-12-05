Розповідаємо, у чому секрет плану харчування жінки, як вона готує свої страви, а також як виглядає після неймовірного схуднення.

До теми Схудла на 6 кілограмів за 2 місяці: дієтологиня розповіла, як досягла неймовірного результату

Як худнути за допомогою KFC та McDonald's

Джорджія Тулк схудла на 7 стоунів (приблизно 44 кілограми), відмовившись від фаст-фуду та готуючи корисні версії своїх улюблених страв.

30-річна жінка ділиться своїми рецептами "нездорової їжі" та порадами щодо схуднення в інстаграм. Наразі вона зібрала вже 15 тисяч підписників.

Джорджія почала набирати вагу в підлітковому віці після того, як стала регулярно їсти китайські страви й піцу. Вона боролася з булінгом і часто їла для розради.

З часом вага жінки досягла 25 стоунів і 7 фунтів (приблизно 161 кілограм). Вона почувалася такою великою, що одного разу відкладала похід до туалету 7 годин під час польоту до Дубая, тому що їй було соромно протиснутися до проходу.

У листопаді 2022 року Джорджія вирішила, що настав час скинути кілограми. Вона вирішила продовжувати насолоджуватися улюбленою їжею, готуючи нежирні здорові версії страв. Менш ніж за рік їй вдалося скинути 7 стоунів (приблизно 44 кілограми), знизивши свою вагу до 18 стоунів та 7 фунтів (орієнтовно 117 кілограмів).

Як виглядає Джорджія Тулк після схуднення: дивіться фото

Я готувала здорові версії McDonald’s на сніданок, курки KFC і китайської їжі. Я готую піцу, тако, бургери, сирні тости – немає нічого забороненого. Але я замінюю вершкове масло або сир на нежирні версії та використовую нежирне м’ясо. Я роблю все сама, щоб ви точно знали, що йде в страви. Я ніколи не буду їсти булочку з листя салату замість справжнього хліба. Я люблю їжу і я знайшла більш здорові способи насолоджуватися цим,

– каже Джорджія.

Хоч вона і почала набирати вагу в середній школі, ситуація погіршилася, коли дівчина придбала свою першу машину та почала їздити на сніданок і обід в McDonald's і Starbucks. Вечорами вона ласувала піцою та морозивом.

Я, безсумнівно, їла таємно. Коли я була молодшою, я була невпевненою в собі. Я боролася з неприємними коментарями людей, і їжа була моєю втечею,

– пояснює жінка.

За ці роки вона кілька разів намагалася схуднути, але, здавалося, у неї нічого не виходило. Джорджія була приголомшена в серпні 2010 року під час поїздки до парку розваг, коли ремінь американських гірок не застібнувся і їй довелося зійти з атракціону.

Я ніколи не могла носити гарний модний одяг через свій розмір. Я також виправдовувався, щоб не приєднуватися до гри у пейнтбол, тому що боялась, що комбінезон не підійде. Мені це набридло і я вирішила змінитися,

– додає блогерка.

У листопаді 2022 року жінка завантажила додаток для підрахунку калорій і записалася в тренажерний зал. Вона найняла особистого тренера та оновила свій раціон, замінивши їжу більш корисною. Вона прагнула готувати здорові та смачні страви.

Я не хотіла їсти м’яку та нудну їжу заради схуднення. Я любила нездорову їжу, усе те, що шкідливо, тому вирішила приготувати свої власні здорові версії. У цих стравах набагато менше солі, жиру та цукру. Я також готую десерти, як-от морозиво, з низькокалорійним морозивом і соусами без цукру, – ділиться Джорджія.

Вона зібрала 15 тисяч підписників в інстаграм, поділившись своїми рецептами "нездорової" їжі та порадами щодо схуднення, і отримала великий відгук від аудиторії.

