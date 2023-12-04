Що це за спосіб та у чому він полягає, а також про те, як план харчування Кортні Кассіс змінив її життя, розповідаємо далі.

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29-річна Кортні Кассіс схудла на 15 фунтів (понад 6 кілограмів) за два місяці завдяки щоденному плану харчування, який вона назвала "90 – 30 – 50".

Мама двох дітей поділилась своїм способом у тікток, пояснюючи, що дієта полягає в споживанні щонайменше 90 грамів білка, 30 грамів клітковини та 50 грамів корисних жирів щодня. Дівчина каже, що дотримуватися такого плану харчування надзвичайно легко.

Разом ці поживні речовини покращують метаболізм, підтримують процеси спалювання жиру, сприяють ситості, балансують рівень цукру в крові та збільшують чисту м’язову масу. Усе це сприяє досягненню оптимальному здоров’ю та зниженню ваги. Почніть свою дієту сьогодні й побачите результати до Різдва,

– розповідає Кортні Кассіс.

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Дієтологиня додає, що вона скинула вагу минулого року після переходу на цей метод. Жінка наразі важить 110 фунтів (орієнтовно 49 кілограмів) і їй вдається не набирати.

До того Кортні Кассіс сиділа на дієті, де споживала лише 30 грамів білка на день. Через це вона почувалася "втомленою, голодною та млявою".

Без білка наш метаболізм сповільнюється, рівень цукру в крові падає, що призводить до палкого бажання щось з'їсти. Ми завжди втомлені. Гормони перебувають у дисбалансі. Це підвищує ризик розвитку хронічних захворювань,

– пояснила жінка.

Кортні каже, що тепер вона їсть багато нежирного м’яса, грецького йогурту та сиру, щоб отримати 90 грамів білка на день. Вона також додала до свого раціону протеїнові коктейлі.

Мій рівень енергії виріс, немає сильного бажання щось з'їсти, а відсоток жиру в тілі знизився на 2% порівняно з минулим роком,

– розповіла про свої результати дієтологиня.

Кортні Кассіс також додала, що раніше страждала від аутоімунного захворювання, яке може спричинити недостатню роботу щитоподібної залози. Зараз, за її словами, вона у стадії ремісії, якого досягла завдяки способу "90 – 30 – 50".