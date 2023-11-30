Що сталося з чоловіком, як він виглядав після відпустки та чому вирішив кардинально змінити своє життя, розповідаємо далі.

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Як змінився чоловік після двотижневої відпустки "все включено"

Коли Ендрю Халберт зі своєю сім’єю вирушив у відпустку до Іспанії за системою "все включено", він не переймався переїданням чи фізичними вправами. Батько двох дітей щоранку насолоджувався жирними стравами, частуваннями протягом дня та необмеженою кількістю пива чи коктейлів у барі. Однак коли чоловік повернувся додому, він був змушений зіткнувся з наслідками своєї поведінки.

37-річний Ендрю став на ваги та зрозумів, що протягом двох тижнів на Майорці він переїв. Чоловік важив 24 стоуни (близько 152 кілограмів). Це була його найбільша вага за усе життя. Батька двох дітей раптово охопив страх за своє здоров’я та хвилювання, що він не зможе бути поруч і не спостерігатиме, як росте його малеча, якщо він кардинально не змінить своє життя.

У мене молода сім'я, яка збільшується. Я просто подивилася в дзеркало і подумав: "Тобі потрібно змінитися заради них, або тебе не буде тут для них",

– каже Ендрю.

Чоловік усвідомив, що не подає гарний приклад здорового способу життя своїм дітям, яким ще немає і п’яти років. Щомісяця він витрачав тисячу фунтів стерлінгів (близько 46 тисяч гривень) на піцу та китайські страви, регулярно їв калорійні пончики та уникав фізичних вправ.

У відпустці мої харчові звички стали ще гіршими. Я повноцінно снідав, обідав і вечеряв, а також перекушував протягом дня. Крім того, вживав пиво, коктейлі й колу. Я важив близько 23 стоунів (близько 146 кілограмів) до відпустки, але коли повернувся, мав вже 24 (близько 152 кілограмів),

– ділиться Ендрю.

Він носив одяг розміром 4XL, коли вирішив відмовитися від вуглеводів і цукру, почав ходити пішки й зареєструватися на MAN v FAT Football (MvF) у червні. Клуб орієнтований на чоловіків з індексом маси тіла вище 27,5 і поєднує щотижневі заняття футболом з тренуваннями поза полем, щоб допомогти гравцям скинути кілограми.

Мені потрібно було поставити собі ціль і працювати над нею. Було легко змінити свій раціон, але дотримуватися нових правил – вже важче. Перші два тижні було особливо складно, оскільки я фактично вилучив зі свого раціону вуглеводи, цукор, алкоголь і кофеїн. Я мав симптоми скасування та головні болі, але після цього мій рівень енергії став вищим,

– розповідає чоловік.

Молодий тато також почав паркуватися якомога далі від роботи, щоб щодня ходити пішки щонайменше годину.

Чоловік втратив третину своєї ваги за чотири місяці / Фото Andrew Hulbert

Тоді ж я відкрив для себе MvF і мені сподобалося. Я завжди відчував, що втрата ваги – це лише моя боротьба проти себе ж, але цього разу на моєму боці також була команда. Це усе змінило,

– акцентує Ендрю.

За останні чотири місяці він скинув вісім стоунів (близько 50 кілограмів) завдяки тренуванням, здоровому харчуванню та регулярним прогулянкам. Він хвалить футбол ще й за покращення його психічного здоров’я.

Чоловіки можуть бути дуже стриманими в обговоренні своїх проблем і того, що нас тривожить. Але MvF руйнує ці бар’єри та позбавляє страху стати жертвою знущань. Це дає людям простір відкрито говорити про свої вразливі місця. Я ніколи раніше такого не бачив,

– додає Ендрю.

Зараз чоловік носить розмір L і важить трохи більше ніж 16 стоунів (орієнтовно 101 кілограм). Він втратив третину своєї ваги з червня.

У мене ніколи не було проблем із впевненістю в собі, навіть у найбільшій вазі. Те, що змушує мене почуватися приголомшливо, – це стан здоров’я зараз. Зниження мого індексу маси тіла до здорового рівня, 20-відсоткове зниження частоти серцевих скорочень у стані спокою та артеріального тиску. Це змушує мене почуватись добре та не хвилюватися про майбутнє. Моя родина стала неймовірною підтримкою для мене протягом схуднення та допомагала мені не зірватися,

– зазначає Ендрю.

Чоловік каже, що схуднення для нього – це велике досягнення. Тепер його страх не бути поруч зі своїми дітьми зник.

