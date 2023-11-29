Як жінці вдалося скинути понад 100 кілограмів, що змінилося у її житті після такого неймовірного перетворення та як вона виглядає зараз, розповідаємо далі.

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Як виглядає жінка після грандіозного схуднення

48-річна Келлі Баркер мала проблеми із зайвою вагою з дитинства. П’ять років тому лікар рекомендував їй операцію зі схуднення, але жінка боялася, що не витримає процедури, і не могла позбутися відчуття, що помре на операційному столі.

Натомість вона прийняла рішення зосередитися на своїх стосунках з їжею та фізичних вправах. Це допомогло їй скинути 18 стоунів (орієнтовно 114 кілограмів) та створити нові здорові звички. У результаті такої разючої трансформації Келлі Баркер визнали Жінкою року 2023 за версією провідної британської організації зі схуднення Slimming World.

Я боролася зі своєю вагою все своє життя. У дитинстві мене посадили на спеціальну дієту і зважували в школі. Поки інші діти їли рибу з картоплею фрі, мені доводилося їсти окремо – як правило, щось м’яке, як-от варену рибу та картоплю. Це змусило мене повірити, що втрата ваги – це жалюгідно, соромно та ганебно. Це не спрацювало – я набирала вагу щороку до зрілого віку,

– розповіла Келлі.

Жінка каже, що після навчання в університеті вона набрала ще більше.

Як тільки я почала сама контролювати, що їсти, дамбу прорвало. Усе, що мені не дозволяли в дитинстві, раптово стало доступним для мене. Я перебував у замкнутому колі заспокоєння їжею, що спричиняло хаос у моїй вазі. Це тривало роками. Іноді я намагався схуднути, але єдиний відомий мені спосіб – обмежувати себе божевільними модними дієтами, яких, звичайно, я ніколи не дотримувалась,

– поділилась вчителька.

Хоча вона любить свою роботу, Келлі почувалася лицемірною, навчаючи дітей здорового харчування та активностям, адже сама мала надмірну вагу.

Я відчувала себе шахрайкою. Великий тривожний дзвінок пролунав для мене, коли лікар порекомендував операцію зі схуднення. Я досліджувала процедуру і знала, що моя вага створює для мене величезний ризик при анестезії. Я не могла позбутися відчуття, що помру на операційному столі,

– зізналася Келлі.

У 2018 році вона зрозуміла, що їй потрібна підтримка, щоб змінити свій спосіб життя. Жінка заручилася допомогою своєї двоюрідної сестри Фіони, яка є консультанткою у Slimming World, і пішла на свою першу групову зустріч.

Фіона протягом тривалого часу намагалася заохотити мене приєднатися до її групи, але я була не готова. У глибині душі я хвилювалася, що це буде ще одна невдала спроба схуднути й що я відчуватиму себе, так само як і все своє життя, коли справа доходила до їжі. Наскільки я помилялась? З того моменту, як я приєднався до групи, мене оточує тепло, доброта та співчуття,

– зауважила Келлі.

Келлі Баркер назвали Жінкою року 2023 за версією Slimming World / Фото Slimming World

Стати на ваги вперше було страшно для Келлі. Вона була налякана, що занадто важка, щоб ваги спрацювали. Однак цього не сталося, прилад показав її вагу – 28 стоунів та 7 фунтів (близько 180 кілограмів).

Хоч ця цифра лякала, вона також була схожа на початок чогось. Фіона сказала мені, що ніколи не відмовиться від мене, і залишилася вірною своїй обіцянці. Вона та моя група були зі мною на кожному кроці,

– додала Келлі.

Жінка почала слідувати за планом харчування Slimming World і навчилася будувати здоровіші стосунки з їжею.

Готувати щовечора та планувати прийоми їжі стало для мене великою зміною. Я почала з вибору простих рецептів, що містили кілька інгредієнтів, і швидко виявила, що можу оптимізувати всі свої старі улюблені страви – каррі, піцу та китайські страви. Я вела боротьбу з їжею протягом більшої частини свого життя, тому те, що мені показали, що я можу вільно харчуватися, готувати неймовірні страви й ніколи не залишатися голодною, стало для мене переломним моментом,

– пояснила вчителька.

Келлі також помітила великі психологічні зміни у своїх стосунках з їжею та відкрила любов до фізичних вправ. Рівень її активності до схуднення був практично нульовим. Однак з часом енергії ставало більше, тому тепер, коли син жінки Джош пропонує прогулятися пішки, зайнятися скелелазінням чи покататися на байдарках, вона рада долучитися.

Очевидно, що втрата ваги – це фантастика для мого здоров’я та моєї впевненості у собі, але, безумовно, найкраще, що відбулося, – це покращення стосунків з сином. Я більше не відчуваю, що йому соромно за мене. Він каже, що пишається тим, що я досягла,

– сказала Келлі.

Зараз вона важить 10 стоунів та 7 фунтів (близько 66 кілограмів). Жінка зізнається, що не має сумніву у тому, що схудненням вона врятувала своє життя.