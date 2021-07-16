Дівчина спекла печиво для батька свого хлопця: це його дико роздратувало

Дівчина приготувала печиво на перше знайомство із батьком свого хлопця. Через цей сюрприз ледь не стався серйозний скандал: тато шалено роздратувався.

Засмучена 20-річна дівчина поділилася своєю історією з користувачами Reddit. Вона не очікувала, що батько так негативно відреагує на невеличку приємність від неї. Тим більше, що це мали бути всього лиш кокосові макаруни (печиво).

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Авторка уточнила, що в його хлопця є біологічні батьки, з якими він не дуже близький, та приємні опікуни. З останніми вона вже знайомилась, а тепер надійшла черга зустрітися з іншим татом.

Завтра я вперше зустрінуся з його біологічним батьком, і це буде вечірка з кейтерингом на приблизно 20-35 людей… Його тато дуже багатий. Здається, що він успішний бізнесмен, – написала дівчина.

Вона запропонувала своєму хлопцю принести кокосові макаруни, які його тато дуже обожнює. Коханий погодився, що це гарна ідея. Але закликав не брати надто багато, адже це буде негарно. Та батько вщент розкритикував цю ідею.

Дівчина хотіла всього лиш спекти макаруни / Фото Unsplash

Як тільки він почув про цю ідею, то хвилин 10 говорив, що це було б дуже обурливо, якби я принесла трішки печива. Він говорив щось на кшталт "Вона не думає, що я можу забезпечити достатньо десертів", "Вона вважає, що це її вечірка" і так далі, – зазначила дівчина.

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Авторка уточнила, що це була приватна розмова між сином та батьком. Але вона якимось чином про неї дізналася. Тепер дівчина взагалі не хоче йти на вечірку. До слова, деякі користувачі Reddit зрозуміли реакцію батька:

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