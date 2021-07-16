Расстроенная 20-летняя девушка поделилась своей историей с пользователями Reddit. Она не ожидала, что отец так негативно отреагирует на небольшую приятность. Тем более, что это должны быть всего лишь кокосовые макаруны (печенье).
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Авторка уточнила, что в его парня есть биологические родители, с которыми он не очень близок, и приятные опекуны. С последними она уже познакомилась, а теперь пришла очередь встретиться с другим папой.
Завтра я впервые встречусь с его биологическим отцом, и это будет вечеринка с кейтерингом приблизительно 20-35 человек... Его отец очень богат. Кажется, что он успешный бизнесмен, – написала девушка.
Она предложила своему парню принести кокосовые макаруны, которые его отец очень любит. Любимый согласился, что это хорошая идея. Но призвал не брать слишком много, ведь это будет некрасиво. Но отец в пух и прах раскритиковал эту идею.
Девушка всего лишь хотела испечь макаруны / Фото Unsplash
Как только он услышал об этой идее, то минут 10 говорил, что это было бы очень возмутительно, если бы я принесла немного печенья. Он говорил что-то вроде "Она не думает, что я могу обеспечить достаточно десертов", "Она считает, что это ее вечеринка" и так далее, – отметила девушка.
Авторка уточнила, что это был частный разговор между сыном и отцом. Но она каким-то образом о нем узнала. Теперь девушка вообще не хочет идти на вечеринку. К слову, некоторые пользователи Reddit поняли реакцию отца:
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- Если вечеринку будут обслуживать, то не стоит приносить свою еду. Но, если это был подарок для него, чтобы он насладился печеньем один, то это нормально. Просто приятный знак внимания.
- Это как прийти на свадьбу с десертом, чтобы поделиться с другими.
- В любом случае спеки ему несколько штук, отдай и объясни, что они предназначены только для него, а не для вечеринки.
- Отец большой дурак, и не стоит волноваться из-за того, что он просто дурак.