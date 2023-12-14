Доран було всього 7, коли у неї з'явилась незвичайна домашня улюблениця – черепаха Тіптоу. Якось дівчина зняла відео з нею та прокинулась шалено популярною.

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У дівчини понад 4 мільйони підписників

Черепаха спочатку була розміром з руку, а зараз перетворилася на 80-кілограмового домашнього улюбленця. Нещодавно вона відсвяткувала свій 22-й день народження.



Черепаха відсвяткувала 22-й день Народження / Фото @caitlinandtiptoe

Верше дівчина показала Тіптоу у тіктоці, коли розпочалась пандемія коронавірусу. Саме тоді її відео стали вірусними.

Близько чотирьох або п'яти місяців простого перебування на карантині я багато сиділа в TikTok,

– сказала вона.

На такий крок її надихнули інші користувачі. У стрічці дівчини були відео, де вони готували щось для себе або своїх родин. Тоді вона зняла відео "Що я готую для своєї черепахи".

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За лічені години її оригінальне відео стало популярним — на сьогодні воно набрало 12,4 мільйона переглядів.

За словами дівчини, вона була просто шокована. Відтоді вона вже три роки створює свіжий і цікавий контент для мільйонів глядачів.

Доран постійно придумує нові рецепти для своєї черепахи — від тако до м'ясних дощок.