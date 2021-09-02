Блогерка так невдало одягнулась, що її вигнали з суду: кумедне відео

Дівчина зробила все, щоб не потрапити до суду. Вона придумала настільки невдалий образ, що її просто не допустили до засідання. Хитрий план спрацював!

Про свою кумедну затію блогерка Мія розповіла у своєму тіктоке miagravess. Дівчину викликали в суд у ролі присяжної. Офіційно відмовитися від цього досить складно в США, а Мія дуже не хотіла туди йти. Тому вона придумала невелику хитрість.

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"Я хочу вибрати образ, від якого буде лише одна думка: "Відправте її додому", – розповіла Мія про свою затію.

Дівчина підготувала чотири образи: кожен з них виглядав дещо дивно. Перший наряд: спортивні шортики, футболка "Люблю туфельки, випивку і хлопців з татуюваннями" та рожеві крокси. Ідеальний варіант, хіба ні?

Образ із кроксами / Скриншот тікток miagravess

Другий образ – це просто вибух. Мія вирішила перевтілитися в американську ковбойку. Це варто побачити…

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Цей одяг дуже відволікатиме. Хотіла, щоб було якнайбільше ніг та грудей… Я так і чую, як люди кричать: "Вона взагалі не має ухвалювати ніяких рішень від імені Америки. Навіть, якщо вона добре знає, що робити", – ділиться своїми думками Мія.

Образ ковбойки / Скриншот тікток miagravess

Третій образ – натяк на фільм "Блондинка у законі", а четвертий – звичайний вигляд багатьох людей, коли вони проснулися, а в двері хтось настирливо стукає.

@miagravess sound off below with how you think i should con my way out of jury duty ♬ dear katara - L.Dre

Вже згодом Мія опублікувала наступне відео, де похвалилася, що її справді відпустили із суду. Вона обрала перший образ із рожевими кроксами! Та вже на вулиці дівчина одягнула светрик, адже було холодно.

Суддя просто глянув на мене й сказав: "Ви можете бути вільними", – написала Мія під відео.