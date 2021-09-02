О своей забавной затеи блогерша Мия рассказала в тиктоке miagravess. Девушку вызвали в суд в качестве присяжной. Официально отказаться от этого достаточно сложно в США, а Мия очень не хотела туда идти. Поэтому она придумала небольшую хитрость.

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Я хочу выбрать образ, от которого будет только одна мысль: "Отправьте ее домой", – рассказала Мия о своей затее.

Девушка подготовила четыре образа: каждый из них выглядел немного странно. Первый наряд: спортивные шортики, футболка "Люблю туфельки, выпивку и парней с татуировками" и розовые кроксы. Идеальный вариант, разве нет?

Образ из кроксами / Скриншот тикток miagravess

Второй образ – это просто взрыв. Мия решила перевоплотиться в американскую ковбойку.

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Эта одежда очень отвлекает. Хотела, чтобы было как можно больше ног и груди... Я так и слышу, как люди кричат: "Она вообще не должна принимать никаких решений от имени Америки. Даже если она хорошо знает, что делать", – делится своими мыслями Мия.

Образ ковбойки / Скриншот тикток miagravess

Третий образ – намек на фильм "Блондинка в законе", а четвертый – обычный вид многих людей, когда они проснулись, а в дверь кто-то настойчиво стучит.

Уже позже Мия опубликовала следующее видео, где похвасталась, что ее действительно отпустили из суда. Она выбрала первый образ с розовыми кроксами! Уже на улице девушка надела свитер, ведь было холодно.

Судья просто посмотрел на меня и сказал: "Вы можете уходить", – написала Мия под видео.