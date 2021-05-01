Дівчина так перестаралася із автозасмагою, що стала "зіркою" випускного

Дівчина хотіла виглядати загорілою на своєму випускному, тому скористалася автозасмагою. Але вийшов справжній провал: вона буквально стала схожою на сажотруса.

Блогерка Ханна розповіла про такий несподіваний курйоз у своєму тіктоці hannahmckinney08. Дівчина хотіла отримати легенький бронзовий відтінок. Однак вона трішки перестаралася: шкіра стала темно-коричневою.

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Відео стало шалено популярним у тіктоці. Лише за кілька днів воно набрало понад 5 мільйонів переглядів. Глядачі не могли зрозуміти, як дівчина допустила такий прокол. Пізніше блогерка пояснила, що відбулося насправді.

Як виявилося, це сталося за кілька днів до випускного. Її подружка хотіла повчитися робити процедури із автозасмагою, а Ханна люб’язно погодилася. Ось як вона виглядала до автозасмаги.

Природний колір шкіри у Ханни / Скриншот Tik Tok Hannah McKinney

Це було безкоштовно. І я не була проти побути її піддослідним кроликом, – розповіла блогерка.

Спершу засіб не давав жодних результатів – колір шкіри не змінювався. Тому вони були змушені постійно змивати старий шар і намазувати новий. В якийсь момент дівчата не зауважили, що серйозно перестаралися: колір шкіри кардинально змінився.

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Ханна після автозасмаги / Скриншот Tik Tok Hannah McKinney

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Ханна намагалася відмити всю автозасмагу, але не змогла. Тому вона була змушена піти на свій випускний в такому вигляді. Хоч дівчина не засмутилася, адже усі помиляються.

"Жодних претензій, бо моя подруга вперше у житті робила таку процедуру", – зазначає блогерка.