Блогерша Ханна рассказала о таком неожиданном курьезе в своем тиктоке hannahmckinney08. Девушка хотела получить легкий бронзовый оттенок. Однако она немного перестаралась: кожа стала темно-коричневой.

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Видео стало безумно популярным в тиктоке. Всего за несколько дней оно набрало более 5 миллионов просмотров. Зрители не могли понять, как девушка допустила такой прокол. Позже блогерша объяснила, что произошло на самом деле.

Как оказалось, все случилось за несколько дней до выпускного. Ее подружка хотела поучиться делать процедуры с автозагаром, а Ханна любезно согласилась. Вот как она выглядела до автозагара.

Естественный цвет Ханны / Скриншот Tik Tok Hannah McKinney

Это было бесплатно. И я не была против побыть ее подопытным кроликом, – рассказала блогерша.

Сначала средство не давало никаких результатов – цвет кожи не менялся. Поэтому они были вынуждены постоянно смывать старый слой и намазывать новый. В какой-то момент девушки не заметили, что серьезно перестарались: цвет кожи кардинально изменился.

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Ханна после автозагара / Скриншот Tik Tok Hannah McKinney

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Ханна пыталась отмыть весь автозагар, но не смогла. Поэтому она была вынуждена пойти на свой выпускной в таком виде. Хотя девушка не расстроилась, ведь все ошибаются.

"Никаких претензий, потому что моя подруга впервые в жизни делала такую процедуру", – отмечает блогерша.