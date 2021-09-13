Дівчина уклала з хлопцем договір на 17 сторінок: квіти тепер за планом

Кожен повинен мати схожий контракт на початку стосунків, – наполягає героїня. Вона розписала умови їх з хлопцем стосунків на 17 сторінок, включаючи пункти про подарунки та романтичні побачення.

Попередні стосунки 21-річної Енні Райт були дуже травматичними, тож коли вона зустріла нове кохання, вирішила підійти до цього прагматично – укласти договір між ними, як між партнерами. На диво, її хлопець погодився на це, і тепер пара називає це найкращим рішенням.

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Енні познайомилась з 23-річним Майклом Хедом у Тіндері, у жовтні минулого року. Вже через два тижні вони вирішили, що хочуть зустрічатись. Бажаючи захистити себе від токсичних стосунків знову, Енні запропонувала хлопцю написати свої умови стосунків, а вона додасть свої.

Дівчина зізналась, що ставиться до стосунків як до "ділової взаємодії", як будь-які бізнес-партнери.

Що було у контракті

В першу чергу вони описали основні цінності їх пари: чесність, відкрита комунікація, усвідомлення потреб партнера, чіткі та узгоджені наміри кожного партнера. Вони також описали й важливість інших понять, до прикладу, право кожного з них казати "ні" чи мати можливість просто помовчати, коли хтось почувається засмученим.

Сторінка "контракту про стосунки", який уклала пара / Фото Kennedy News and Media

Далі вони перейшли до більш практичних моментів. Дівчина подумала, що ніколи не хоче випрошувати у коханого подарунки. Тож тепер цей пункт чітко прописаний у контракті, а хлопець має дарувати їй квіти принаймні двічі на тиждень:

Я не думаю, що він подумав би робив мені подарунки. Але тепер кожного разу, коли він йде на заправку, він купує мені квіти,

– радіє Енні

Крім того, у контракті також є пункт про "романтичний жест раз на два тижні". Очевидно, як саме Майкл має проявляти романтичні почуття, він має вирішити сам і здивувати її. А також на усіх вечірках, які вони будуть разом відвідувати, саме коханий має оплачувати їх витрати.

Пара підписала контракт на 17 сторінок на початку стосунків / Фото Kennedy News and Media

Дівчина також потурбувалась про особистий простір: 5 разів на тиждень вони мають тренуватись наодинці, Енні не любить, коли за нею спостерігають.

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Однак дівчина зізнається, що найважливіший пункт їх "контракту про стосунки" стосується вирішення конфліктів. У документі вони домовились про те, що під час сварки не будуть звинувачувати одне одного. "Ми не допускаємо, що у конфлікті може бути винна одна людина. Це може бути частково його провина, а частково – моя, і навпаки", – пояснює Енні.

Завдяки контракту пара зустрічається вже майже цілий рік / Фото Kennedy News and Media

Вони вже один раз переглядали контракт і оновлювали його. Дівчина навіть думає про те, щоб проводити щорічний перегляд документу.

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Зараз, майже через рік після початку стосунків, Енні зізнається, що контракт "зовсім змінив правила гри". Вона вважає, що саме завдяки такому практичному підходу до стосунків, їм і вдалось залишатись разом:

Ми розбираємося з конфліктами так, як це роблять партнери в бізнесі. Ми сідаємо і розбираємось як партнери по життю, а любов – це додатковий бонус,

– каже Енні

Дівчина радить кожній парі не соромитись укладати такий самий детальний договір зі своїм партнером, і взагалі – такі речі мають стати звичними у всіх парах. Вона переконана, що це найкраще, що може статись зі стосунками, адже значно полегшує життя обом.