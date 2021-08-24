Дівчина відмовляється йти на весілля через скандал із платтям: у чому проблема

Наречена попросила одну зі своїх гостей піти в іншому платті на її весілля. Дівчина обурилася через таку вимогу. Вона тепер взагалі не хоче нікуди йти.

Про цю прикру ситуацію ніхто б і не дізнався, якби гостя не написала про це у своєму фейсбуці. За її словами, наречена звинуватила її в тому, що вона спеціально хоче одягнути схоже плаття на те, у якому будуть дружки нареченої.

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У своєму дописі дівчина порівняла обидва плаття. Вона дуже роздратувалася, що її звинуватили у такому підступі. Дівчина впевнена, що плаття достатньо відрізняються. Тому вона не планує витрачати гроші на інший наряд.

Зліва – плаття, які одягатимуть дружки; справа – плаття, яке купила собі дівчина / Фото The Sun

Авторка уточнила, що це весілля брата її хлопця. І сім’я її коханого не вперше досить некоректно до неї ставиться.

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Ви коли-небудь чули, щоб наречена вказувала, що гості мають одягати на весілля?.. Я вирішила, що було б краще, щоб я взагалі не пішла на весілля через те, що наречена так до мене ставиться. Це не перша ситуація, коли сім’я мого хлопця жахливо до мене ставиться, – написала дівчина.

Через деякий час авторка видалила свій допис. Чи вдалося вирішити цю проблему – вона не уточнила.