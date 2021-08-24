Об этой досадной ситуации никто бы и не узнал, если бы гостя не написала об этом в своем фейсбуке. По ее словам, невеста обвинила ее в том, что она специально хочет одеть похожее платье на то, в котором будут дружки невесты.

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В своей публикации девушка сравнила оба платья. Она очень взбесилась, что ее обвинили в таком коварстве. Девушка уверена, что платье достаточно отличаются. Поэтому она не планирует тратить деньги на другой наряд.

Слева – платье, которое будут одевать дружки. Справа – платье, которое выбрала себе гостья / Фото The Sun

Автор уточнила, что эта свадьба брата ее парня. И семья ее любимого не впервые достаточно некорректно к ней относится.

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Вы когда-нибудь слышали, чтобы невеста указывала, что гости должны одевать на свадьбу?.. Я решила, что будет лучше, чтобы я вообще не пошла на свадьбу из-за того, что невеста так ко мне относится. Это не первая ситуация, когда семья моего парня ужасно ко мне относится, – написала девушка.

Через некоторое время автор удалила свою публикацию. Удалось ли решить эту проблему – она ​​не уточнила.