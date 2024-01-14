Коли дівчина з Глазго (місто на заході Шотландії) зайшла до квартири разом зі своїм 24-річним хлопцем, то помешкання здалося їм холодним та непривабливим. Оскільки Софі – дизайнер інтер'єру, то вона вирішила самостійно робити ремонт та підібрати меблі.

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Дівчина переобладнала квартиру усього за 6 тижнів

Софі тільки почала навчатися на дизайнера інтер'єру, тому не мала достатньо знань, аби відремонтувати квартиру. Тому вона почала дивитися відео на ютубі. За приблизними оцінками, ремонт дівчині мав коштувати щонайменше 6 300 доларів, однак вона змогла зменшити витрати у понад 2,5 раза.

Дівчина зізналася, що до цього ніколи навіть не фарбувала стіни, але мрія про затишний дім надихнула Софі на початок робіт. Коли вона почала робити ремонт, то виявляла гнилі дошки на підлозі, сантехніка у ванній кімнаті була у жахливому стані, а голі стіни потребували нового дизайну. Як згадує Софі, кухня була "найгіршою кімнатою", адже там необхідно було замінити все – старі шафи, плитку, витяжку, техніку тощо. Роблячи ремонт у квартирі, дівчина навчилася фарбувати стіни, класти плитку й навіть замінювати двері.

Як дівчині вдалося змінити спальню: дивіться відео

Як змінилася вітальня: дивіться фото

Як змінилася кухня: дивіться фото

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Ремонт Софі робила увечері, коли поверталася з роботи. Повністю змінити квартиру дівчині вдалося за 6 тижнів. При цьому, вона витратила усього 2 500 доларів, хоча за підрахунками – мала б 6 300 доларів. Софі пояснила, що так зекономити їй вдалося, тому що фона шукала вже вживані меблі та техніку на різних сайтах та соцмережах.

Ремонт ніколи не буває легким, але винагорода – варта сліз та недоспаних ночей. Я так пишаюся тим, що мені вдалося зробити,

– розповідала Софі у мережі.