Про ситуацію ніхто б не дізнався, якби Джейд не опублікувала все у своєму тіктоці. На диво, відео стало шалено популярним: його переглянули понад 7 мільйонів разів.
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Джейд записала все на камері для спостереження, яка встановлена поблизу вхідних дверей її дому. Тепер вона збирається просто ігнорувати хлопця.
Блогерка Джейн / Скриншот тікток jadealyzaee
Коли хлопець, з яким пішла на побачення, не дочекався, поки ти зайдеш додому, і просто поїхав, – так описала ситуацію дівчина.
Під відео Джейд додала, що хлопець неприємно здивував її ще під час побачення. Він, за її словами, оплатив весь рахунок в ресторані. Але упродовж гулянки не був надто галантним. До прикладу, він не відкривав для неї двері. Ніби дрібничка, але неприємно.
Люди по-різному відреагували на такі претензії від Джейд. Дехто вважав, що дівчина трохи різко поводиться:
- Можливо, він так вчинив, бо ти йому чимось не сподобалася. До того ж, ми знаємо цю ситуацію лише з твого боку.
- А чому він взагалі мав відкривати тобі двері? В тебе ж є дві руки? Чому він мав платити за тебе? Ти ж також їла?
- Це нормально – дочекатися, коли твій партнер зайде додому. Я деколи так проводжу знайомих, щоб переконатися, що з ними все добре.
- Навіть водій таксі чекав, поки я зайду додому.