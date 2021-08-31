Дівчина відшила хлопця через дуже дивну причину: що він зробив

Дівчина поверталася після побачення і зауважила, що хлопець не дочекався, як вона зайде додому, а зразу поїхав. Це її страшезно обурило.

Про ситуацію ніхто б не дізнався, якби Джейд не опублікувала все у своєму тіктоці. На диво, відео стало шалено популярним: його переглянули понад 7 мільйонів разів.

Цікаво Чарівно та атмосферно: незабутня вечірка ELLE у Центрі культури вина SHABO

Джейд записала все на камері для спостереження, яка встановлена поблизу вхідних дверей її дому. Тепер вона збирається просто ігнорувати хлопця.

Блогерка Джейн / Скриншот тікток jadealyzaee

Коли хлопець, з яким пішла на побачення, не дочекався, поки ти зайдеш додому, і просто поїхав, – так описала ситуацію дівчина.

Під відео Джейд додала, що хлопець неприємно здивував її ще під час побачення. Він, за її словами, оплатив весь рахунок в ресторані. Але упродовж гулянки не був надто галантним. До прикладу, він не відкривав для неї двері. Ніби дрібничка, але неприємно.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна

Люди по-різному відреагували на такі претензії від Джейд. Дехто вважав, що дівчина трохи різко поводиться: