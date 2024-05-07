Як британці пощастило з автомобілем і чому вона не може ним користуватися, розповідаємо далі.

До теми Хвилювалася, що отримає непотріб: дівчина купила найдешевшу "секретну коробку" і виграла джекпот

Чому дівчина не може користуватися новеньким авто

23-річна британка Фібі Кнеллер виграла у благодійному розіграші новенький Porsche Taycan 45 вартістю 100 000 фунтів стерлінгів (майже 5 мільйонів гривень), але не може сісти за кермо, бо лише незабаром отримає водійське посвідчення.

У той самий день, коли Фібі виграла розкішну машину, вона також дізналася, що знайшла роботу медичного працівника своєї мрії після того, як у березні звільнилась з посади адміністратора.

Коли я дізналася, що виграла, я була справді в неприємному стані! Я поїхала у відпустку зі своїм хлопцем, оскільки нещодавно залишила стару роботу і чекала, щоб дізнатися, чи потрапила я на нову посаду. У той день, коли мені зателефонували, ми були посеред переїзду до іншого готелю, оскільки прокинулися з небажаним гостем у нашому номері, величезним тарганом,

– ділиться дівчина.

Вона додає, що хоч її день тоді розпочався не найкращим чином, він змінив її життя.

Дівчина виграла новеньке авто / Фото SomersetLive

Автомобіль абсолютно приголомшливий, хоча я поки що не можу ним їздити, оскільки у мене немає водійських прав. Чесно кажучи, я ніколи не очікував, що моя перша машина буде Porsche вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів,

– каже британка.

Фібі живе в орендованій квартирі в Солсбері з хлопцем Джошем та їхніми котами й зауважує, що надалі все ж планує продати машину та вкласти гроші у купівлю будинку.

Яким би чудовим не був автомобіль, я збираюся продати його і використати гроші, щоб купити невелику вживану машину, а потім покладу решту на заставу для будинку і, можливо, витрачу на відпустку на Ямайці, як я завжди мріяла,

– розповідає Фібі.

Хлопець дівчини зовсім не проти такого рішення. Він каже, що звик до своєї 11-річної Skoda Octavia і не планує їздити на Porsche.