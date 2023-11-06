Коли її батько одружився з жінкою, на ім'я Емма, в останньої був син Брендон. Шлюб пари розпався через 3 роки і однією з причин було те, що дівчина не ладила зі своїм зведеним братом.

Цікаво Чоловік зрадив дружині з масажисткою: зізнався лише з прикрої причини

Дівчина відновила відносини зі зведеним братом і скоро відбудеться весілля

На момент одруження батька з Еммою, дівчині було 13 років. Брендону – 15. Підлітки постійно сварились і не ладили одне з одним, що так чи інакше впливало на стосунки батьків. Тому через 3 роки пара розлучилася.

Я була дуже неслухняною дитиною, в основному через жорстоке поводження, що відбувалося в будинку моєї мами, про що він, очевидно, не знав, але ми просто жахливо сварилися. Ми робили багато речей, щоб роздратувати одне одного. В основному, це просто були дурні витівки, але деякі з них були серйозними. Мій батько та Емма розлучилися, коли мені було 16. За межами нас із Брендоном відбувалася драма, але ми безперечно додали стресу у стосунки,

– розповіла дівчина.

Проте Емма була доброю мачухою, тому дівчина підтримувала з нею контакт і після розлучення з батьком. Через кілька років вона навідала її і там знову зустрілася з Брендоном. Обоє уже виросли і між ними спалахнула іскра. Через 5 років пара вирішила побратися.

Матір Брендона спершу була ображена, але все ж прийняла цей факт, чого не скажеш про її колишнього чоловіка. Батько нареченої лютує, адже за його словами, саме через сварки дітей він втратив кохання свого життя, щоб через 9 років його донька одружилася з колишнім зведеним братом.

Користувачі Reddit здебільшого підтримали дівчину, наголошуючи, що її батько доросла людина, яка сама відповідає за свої вчинки, тому його розлучення з Емою – абсолютно не проблема дітей. Проте декотрі користувачі відзначають, що на місці батька також були б ображені.