В один вечорів користувачка тікток під ніком @Megan-Marie запитала свого хлопця, чим він займається. Він відповів, що просто дивиться Олімпіаду з хлопцями і як доказ надіслав коханій фото кімнати.
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На перший погляд, нічого особливого – звичайна квартира у світлих тонах. Проте варто було дівчині придивитись, як у відображені вбудованого у комод дзеркала вона побачила ноги свого хлопця у джинсах, а поруч – ноги якоїсь дівчини, складені у позі лотоса, яка сиділа на тому ж дивані.
Зліва – ноги хлопця, справа – вино і ноги іншої дівчини / Скриншот тікток @Megan-Marie
На столику також стояв келих вина, що натякало на романтичну вечерю. Проте й це ще не все. На комоді Меган помітила стос книжок, серед яких був і один з екземплярів "Шанель".
На столику був книга "Шанель" / Скриншот тікток @Megan-Marie
Дівчина записала відео зі своїми підозрами та підписала його іронічно: "На моєму лобі написано, що я дурна?". Відео швидко стало вірусним, а користувачі підтвердили побоювання блогерки:
- "Там ще рожеві квіти стоять. Який чоловік може сам для себе купити букет квітів?
- "Уся кімната виглядає як жіноча"
- "Краще бути самотньою"
- "Я вже чую його вибачення"
Таким чином тіктокерка показала цікавий лайфхак, який допоможе викрити обман зі сторони партнера – добряче придивлятись до фото, адже деталі можуть багато чого сказати.
Повне відео можна подивитись тут: