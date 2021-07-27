В один из вечеров пользовательница тикток под ником @Megan-Marie спросила своего парня, чем он занимается. Он ответил, что просто смотрит Олимпиаду с ребятами и в качестве доказательства прислал любимой фото комнаты.
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На первый взгляд, ничего особенного – обычная квартира в светлых тонах. Однако стоило девушке присмотреться, как в отражении встроенного в комод зеркала она увидела ноги своего парня в джинсах, а рядом – ноги какой-то девушки, сложенные в позе лотоса, которая сидела на том же диване.
Слева – ноги парня, справа – вино и ноги другой девушки / Скриншот тикток @ Megan-Marie
На столике также стоял бокал вина, что намекало на романтический ужин. Но и это еще не все. На комоде Меган заметила кучу книг, среди которых был и один из экземпляров "Шанель".
На столике был книга "Шанель" / Скриншот тикток @ Megan-Marie
Девушка записала видео со своими подозрениями и подписала его иронически: "На моем лбу написано, что я дура?". Видео быстро стало вирусным, а пользователи подтвердили опасения блогерши:
- "Там еще розовые цветы стоят. Какой парень может сам для себя купить букет цветов?
- "Вся комната выглядит как женская"
- "Лучше быть одинокой"
- "Я уже слышу его извинения"
Таким образом тиктокерша показала интересный лайфхак, который поможет разоблачить обман со стороны партнера – стоит хорошо присматриваться к фото, ведь детали могут многое сказать.
Полное видео можно посмотреть здесь: