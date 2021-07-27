В один из вечеров пользовательница тикток под ником @Megan-Marie спросила своего парня, чем он занимается. Он ответил, что просто смотрит Олимпиаду с ребятами и в качестве доказательства прислал любимой фото комнаты.

Читайте также Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-кота

На первый взгляд, ничего особенного – обычная квартира в светлых тонах. Однако стоило девушке присмотреться, как в отражении встроенного в комод зеркала она увидела ноги своего парня в джинсах, а рядом – ноги какой-то девушки, сложенные в позе лотоса, которая сидела на том же диване.

Слева - ноги парня, справа - вино и ноги другой девушки

Слева – ноги парня, справа – вино и ноги другой девушки / Скриншот тикток @ Megan-Marie

На столике также стоял бокал вина, что намекало на романтический ужин. Но и это еще не все. На комоде Меган заметила кучу книг, среди которых был и один из экземпляров "Шанель".

На столике был книга

На столике был книга "Шанель" / Скриншот тикток @ Megan-Marie

Девушка записала видео со своими подозрениями и подписала его иронически: "На моем лбу написано, что я дура?". Видео быстро стало вирусным, а пользователи подтвердили опасения блогерши:

  • "Там еще розовые цветы стоят. Какой парень может сам для себя купить букет цветов?
  • "Вся комната выглядит как женская"
  • "Лучше быть одинокой"
  • "Я уже слышу его извинения"

Таким образом тиктокерша показала интересный лайфхак, который поможет разоблачить обман со стороны партнера – стоит хорошо присматриваться к фото, ведь детали могут многое сказать.

Полное видео можно посмотреть здесь: