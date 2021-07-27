В один из вечеров пользовательница тикток под ником @Megan-Marie спросила своего парня, чем он занимается. Он ответил, что просто смотрит Олимпиаду с ребятами и в качестве доказательства прислал любимой фото комнаты.

Читайте также Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-кота

На первый взгляд, ничего особенного – обычная квартира в светлых тонах. Однако стоило девушке присмотреться, как в отражении встроенного в комод зеркала она увидела ноги своего парня в джинсах, а рядом – ноги какой-то девушки, сложенные в позе лотоса, которая сидела на том же диване.

Слева – ноги парня, справа – вино и ноги другой девушки / Скриншот тикток @ Megan-Marie

На столике также стоял бокал вина, что намекало на романтический ужин. Но и это еще не все. На комоде Меган заметила кучу книг, среди которых был и один из экземпляров "Шанель".

На столике был книга "Шанель" / Скриншот тикток @ Megan-Marie

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Девушка записала видео со своими подозрениями и подписала его иронически: "На моем лбу написано, что я дура?". Видео быстро стало вирусным, а пользователи подтвердили опасения блогерши:

"Там еще розовые цветы стоят. Какой парень может сам для себя купить букет цветов?

"Вся комната выглядит как женская"

"Лучше быть одинокой"

"Я уже слышу его извинения"

Таким образом тиктокерша показала интересный лайфхак, который поможет разоблачить обман со стороны партнера – стоит хорошо присматриваться к фото, ведь детали могут многое сказать.