Дівчина викрила зраду хлопця за одним фото: в усьому винне дзеркало

Коханий надіслав тіктокерці фото, де він, здавалось би, просто проводить час з друзями. Проте в дівчині прокинувся справжній Шерлок Голмс, адже деталі на фото свідчать про зраду. Користувачів так зацікавила ця історія, що відео переглянули понад 3,3 мільйона разів.

В один вечорів користувачка тікток під ніком @Megan-Marie запитала свого хлопця, чим він займається. Він відповів, що просто дивиться Олімпіаду з хлопцями і як доказ надіслав коханій фото кімнати.

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На перший погляд, нічого особливого – звичайна квартира у світлих тонах. Проте варто було дівчині придивитись, як у відображені вбудованого у комод дзеркала вона побачила ноги свого хлопця у джинсах, а поруч – ноги якоїсь дівчини, складені у позі лотоса, яка сиділа на тому ж дивані.

Зліва – ноги хлопця, справа – вино і ноги іншої дівчини / Скриншот тікток @Megan-Marie

На столику також стояв келих вина, що натякало на романтичну вечерю. Проте й це ще не все. На комоді Меган помітила стос книжок, серед яких був і один з екземплярів "Шанель".

На столику був книга "Шанель" / Скриншот тікток @Megan-Marie

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Дівчина записала відео зі своїми підозрами та підписала його іронічно: "На моєму лобі написано, що я дурна?". Відео швидко стало вірусним, а користувачі підтвердили побоювання блогерки:

"Там ще рожеві квіти стоять. Який чоловік може сам для себе купити букет квітів?

"Уся кімната виглядає як жіноча"

"Краще бути самотньою"

"Я вже чую його вибачення"

Таким чином тіктокерка показала цікавий лайфхак, який допоможе викрити обман зі сторони партнера – добряче придивлятись до фото, адже деталі можуть багато чого сказати.

Повне відео можна подивитись тут: