Має бороду і бакенбарди: дівчина з волоссям на обличчі прагне зруйнувати стереотипи про красу

Саво Мгінки з 16 років почала стикатися з хейтом, оскільки на її обличчі почало з'являтися волосся. До 21 року в дівчини виросли бакенбарди, вуса та борода.

Через густу бороду Саво зіштовхнулася з негативними коментарями й образами, і дівчина вимушена була постійно голитися. Дівчина навчилася приймати себе завдяки коханому чоловікові, який підтримував її.

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Дівчина голилася двічі на тиждень

Протягом 10 років Саво соромилася свого обличчя. Так, у 16 років у дівчини на обличчі почало з'являтися темне волосся з усіх боків обличчя. У Саво почали рости вуса, борода й бакенбарди. До 21 року у неї вже виросла повноцінна борода з вусами, які дівчині доводилося брити двічі на тиждень.

Дівчина поділилася, що хоч волосся було недовгим, однак по всьому обличчю. Це викликало невдоволення деяких людей. За словами Саво, вона дуже рідко чула, щоб її зовнішністю захоплювалися. Багато хто говорив огидні коментарі й відкрито хейтив дівчину. Лише мала частина говорила, що Саво – унікальна дівчина.

Саво мала волосся по всьому обличчю: дивіться відео

До 26 років Саво не могла змиритися зі своєю зовнішністю. Вона засмучувалася через хейт та негативні коментарі. Лише нині дівчина навчилася любити свою зовнішність так само, як і її чоловік.

Він насправді сказав мені, щоб я дозволила волоссю рости на обличчі, тому що не бачить у цьому нічого дивного або смішного. На ранніх етапах нашого шлюбу, коли нам потрібно було піти кудись на вечерю, він не міг здивувати мене, бо знав, що якщо я не поголю бороду цього дня, то ми візьмемо їжу додому. Він був прихильником того, щоб я любила і приймала себе до кінця,

– розповіла Саво.

Нині дівчина більше не голиться, а лише підстригає волосся на обличчі. Вона навчилася створювати неймовірні образи й більше не соромиться своєї зовнішності.

Саво має неймовірний та унікальний вигляд: дивіться фото

Зараз Саво планує допомагати іншим жінкам, які мають подібну проблему. Вона намагається зруйнувати стереотипи про красу жінок й планує довести, що кожна особистість – унікальна й не має відповідати чиїмось стандартам.

Зі мною трохи знущалися в юності, причому не однолітки, а дорослі, що викликало здивування, адже саме вони мали мене захищати. Тож, коли я нарешті прийняла себе, я пообіцяла собі, що виставлятиму напоказ свою унікальність за кожної зручної нагоди,

– пояснила Саво.

Дівчина почала активно вести соцмережі, де демонструє свою незвичайну зовнішність. До слова, у коментарях під її відео чимало користувачів залишають позитивні коментарі.