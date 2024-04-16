Из-за густой бороды Саво столкнулась с негативными комментариями и оскорблениями, и девушка вынуждена была постоянно бриться. Девушка научилась принимать себя благодаря любимому мужчине, который поддерживал ее.

К теме "Идеальная естественная женщина": блогер отказалась от бритья и сделала это своей нишей

Девушка брилась дважды в день

В течение 10 лет Саво стеснялась своего лица. Так, в 16 лет у девушки на лице начали появляться темные волосы со всех сторон лица. У Саво начали расти усы, борода и бакенбарды. К 21 году у нее уже выросла полноценная борода с усами, которые девушке приходилось брить дважды в неделю.

Девушка поделилась, что хоть волосы были недлинными, однако по всему лицу. Это вызвало недовольство некоторых людей. По словам Саво, она очень редко слышала, чтобы ее внешностью восхищались. Многие говорили отвратительные комментарии и открыто хейтили девушку. Лишь малая часть говорила, что Саво – уникальная девушка.

Саво имела волосы по всему лицу: смотрите видео

До 26 лет Саво не могла смириться со своей внешностью. Она расстраивалась из-за хейта и негативных комментариев. Только сейчас девушка научилась любить свою внешность так же, как и ее муж.

Он на самом деле сказал мне, чтобы я позволила волосам расти на лице, потому что не видит в этом ничего странного или смешного. На ранних этапах нашего брака, когда нам нужно было пойти куда-то на ужин, он не мог удивить меня, потому что знал, что если я не побрею бороду в этот день, то мы возьмем еду домой. Он был сторонником того, чтобы я любила и принимала себя до конца,

– рассказала Саво.

Сейчас девушка больше не бреется, а только подстригает волосы на лице. Она научилась создавать невероятные образы и больше не стесняется своей внешности.

Саво имеет невероятный и уникальный вид: смотрите фото

Сейчас Саво планирует помогать другим женщинам, которые имеют подобную проблему. Она пытается разрушить стереотипы о красоте женщин и планирует доказать, что каждая личность – уникальна и не должна соответствовать чьим-то стандартам.

Со мной немного издевались в юности, причем не сверстники, а взрослые, что вызвало удивление, ведь именно они должны были меня защищать. Поэтому, когда я наконец приняла себя, я пообещала себе, что буду выставлять напоказ свою уникальность при каждом удобном случае,

– объяснила Саво.

Девушка начала активно вести соцсети, где демонстрирует свою необычную внешность. К слову, в комментариях под ее видео немало пользователей оставляют положительные комментарии.