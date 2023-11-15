Однією з героїнь ролику була британка Джорджія Вейк. Тоді їй було 9 років, зараз же – 23.
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Як зараз виглядає героїня вірусної реклами
У рекламному ролику двоє дітей весело та жваво рухають бровами. Саме через це реклама стала вірусною, адже ледь не кожен намагався повторити такі рухи, але дарма.
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Дівчинці, яка тоді знялась у рекламі, зараз 23 роки. І лише нещодавно вона почала активно вести свої соцмережі. Зараз її просто не впізнати.
Джорджія Вейк / Фото з фейсбук-сторінки дівчини
Крім того, нещодавно Джорджія почала вести свій блог у Tik Tok і в одному з роликів розповіла, що у неї немає магічних брів, і ті жваві танці бровами були лише монтажем.
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Попри це, у коментарях зібралося чимало прихильників Джорджії, які називають її легендою і захоплюються тим, як дівчина виглядає зараз.