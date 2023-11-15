У Данії є свої секрети комфортного життя, які об'єднали у цілу філософію – хюгге. Натомість про те, що таке "лагом", тобто секрет щастя шведів, – читайте у тексті 24 Каналу.

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Принципи шведського щастя

Слово "лагом" часто перекладають як "міра в усьому". У цьому й полягає основна ідея філософії, адже шведам не потрібно нічого зайвого. Також є й інші важливі принципи.

Чесність

Якщо ви запитуєте у шведа його думку щодо деяких речей, готуйтеся почути відверту та навіть прямолінійну відповідь. Ви почуєте лише правду.

Краще щире "ні", аніж брехливе "так",

– так вважають прихильники концепції.

Відповідальне споживання

Шведи піклуються про природу та розумно використовують її ресурси. Економлять воду й електроенергію, прагнуть зберегти планету для нащадків.

Вони складають меню на тиждень та заморожують продукти, надають перевагу простим стравам.

Мінімалізм

Не захаращувати простір – один із ключових принципів лагом. Шведи намагаються не перетворювати дім на склад.

Коли купують нову річ, обдумують, від яких двох старих можуть позбутися.

Важливо, щоб в оселі багато денного світла, а також доповнюють інтер'єр рослинами.

Любов до природи

Прогулянки на свіжому повітрі – ідеальне дозвілля в стилі лагом. Шведи якомога більше часу приділяють дослідженню природи.

Попрощатися із зайвим

Шведи позбуваються сміття на всіх рівнях. Викидають непотріб із будинків та думок.

Усвідомлено підходять до життя. Скролінг у соціальних мережах замінюють "живими" зустрічами з друзями. Час на перегляд телебачення інвестують в улюблені заняття. У Швеції люблять побути наодинці та обдумати свій стан.