25-річна австралійка Хлоя спробувала невеликий експеримент у додатку для знайомств Tinder. Вона запропонувала одразу кільком чоловікам, з якими заметчилася (вподобали один одного в додатку, – Life 24), почати зустрічатися. Результати експерименту дівчина опублікувала у своєму тіктоці burn4chlo.

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Не всі чоловіки були готові до такої несподіваної пропозиції. Деякі хлопці віджартовувалися, а дехто трішки зніяковів. Але були й парубки, які одразу почали діяти. Ось кілька скриншотів із переписки:

Скриншот тікток burn4chlo

Чому ми досі не зустрічаємося?

Хороше питання лол.

Скриншот тікток burn4chlo

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Чому ми досі не зустрічаємося?

Не знаю, думаю, що я кохаю тебе. Йдемо на побачення цими вихідними.

Скриншот тікток burn4chlo

Чому ми досі не зустрічаємося?

Нам потрібно спочатку сходити на побачення.

Куди ми підемо?

Скриншот тікток burn4chlo

Чому ми досі не зустрічаємося?

Чи можу я в тебе спитати те саме?

Скриншот тікток burn4chlo

Чому ми досі не зустрічаємося?

Знаєш, Хлоя, будь-яка моя відповідь буде звучати як виправдання. Я почну повне розслідування. Я попрошу моїх людей звернутися до твоїх людей.

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Хлоя так і не розповіла, яка відповідь їй сподобалася найбільше і чи пішла вона з кимось гуляти. Однак цей метод дуже сподобався підписникам тіктоку: відео вже переглянули понад 200 тисяч разів!