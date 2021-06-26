25-летняя австралийка Хлоя провела небольшой эксперимент в приложении для знакомств Tinder. Она предложила сразу нескольким мужчинам, с которыми заметчилася (оценили друг друга в приложении, – Life 24), начать встречаться. Результаты эксперимента девушка опубликовала в своем тиктоке burn4chlo.
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Не все мужчины были готовы к такому неожиданному предложению. Некоторые ребята отшучивались, а кто-то немного смутился. Но были и парни, которые сразу начали действовать. Вот несколько скриншотов с переписки:
Скриншот тикток burn4chlo
- Почему мы до сих пор не встречаемся?
- Хороший вопрос лол.
Скриншот тикток burn4chlo
- Почему мы до сих пор не встречаемся?
- Не знаю, думаю, что я люблю тебя. Идем на свидание на этих выходных.
Скриншот тикток burn4chlo
- Почему мы до сих пор не встречаемся?
- Нам нужно сначала сходить на свидание.
- Куда мы пойдем?
Скриншот тикток burn4chlo
- Почему мы до сих пор не встречаемся?
- Могу ли я у тебя спросить то же?
Скриншот тикток burn4chlo
- Почему мы до сих пор не встречаемся?
- Знаешь, Хлоя, любой мой ответ будет звучать как оправдание. Я начну полное расследование. Я попрошу моих людей обратиться к твоим людям.
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Хлоя так и не рассказала, какой ответ ей понравилась больше всего и пошла оли на с кем-то гулять. Однако этот метод очень понравился пользователям тиктока: видео уже просмотрели более 200 тысяч раз!