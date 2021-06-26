25-летняя австралийка Хлоя провела небольшой эксперимент в приложении для знакомств Tinder. Она предложила сразу нескольким мужчинам, с которыми заметчилася (оценили друг друга в приложении, – Life 24), начать встречаться. Результаты эксперимента девушка опубликовала в своем тиктоке burn4chlo.

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Не все мужчины были готовы к такому неожиданному предложению. Некоторые ребята отшучивались, а кто-то немного смутился. Но были и парни, которые сразу начали действовать. Вот несколько скриншотов с переписки:

Скриншот тикток burn4chlo

Почему мы до сих пор не встречаемся?

Хороший вопрос лол.

Скриншот тикток burn4chlo

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Почему мы до сих пор не встречаемся?

Не знаю, думаю, что я люблю тебя. Идем на свидание на этих выходных.

Скриншот тикток burn4chlo

Почему мы до сих пор не встречаемся?

Нам нужно сначала сходить на свидание.

Куда мы пойдем?​

Скриншот тикток burn4chlo

Почему мы до сих пор не встречаемся?

Могу ли я у тебя спросить то же?

Скриншот тикток burn4chlo

Почему мы до сих пор не встречаемся?

Знаешь, Хлоя, любой мой ответ будет звучать как оправдание. Я начну полное расследование. Я попрошу моих людей обратиться к твоим людям.

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Хлоя так и не рассказала, какой ответ ей понравилась больше всего и пошла оли на с кем-то гулять. Однако этот метод очень понравился пользователям тиктока: видео уже просмотрели более 200 тысяч раз!